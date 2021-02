La provocazione di France Football è chiara e la copertina del periodico francese è molto esplicita: Leo Messi con la maglia del Psg. Un messaggio forte, netto e preciso, di quella che potrebbe essere la trattativa del secolo. Il contratto dell'attaccante argentino con il Barcellona andrà in scadenza il prossimo mese di giugno con il giocatore che è già libero di parlare con altri club dallo scorso 1 gennaio. I francesi stanno pressando fortemente alla ‘Pulce' con l'intento di convincerlo subito ad accettare i parigini.

Le dichiarazioni esplicite dei vari Neymar, Di Maria, Paredes, ma anche dello stesso tecnico Pochettino, che spingono per il trasferimento del giocatore, hanno però dato fastidio al Barcellona. Dalla Spagna hanno fatto sapere nei giorni scorsi che anche Messi sarebbe molto turbato dal troppo rumore che si sta facendo in Francia per il suo possibile passaggio in Ligue 1. Koeman invece ha definito "irrispettoso" il comportamento del club francese. Nel frattempo, sullo sfondo, resta anche il Manchester City che è stato uno dei primi a muoversi l'estate scorsa dopo il famoso burofax inviato da Messi al club catalano. I Citizens continuano a lavorare nell'ombra.

Il futuro di Messi è deciso ma Psg e City si daranno battaglia

Il Barcellona spera ancora che il nuovo presidente del club, eletto a marzo, possa convincere Messi a restare in Catalogna. Una speranza ridotta all'osso visto che l'argentino sin dalla scorsa estate aveva chiesto ai blaugrana di andare via. Le pressioni del Psg e soprattutto i rumors circa le cifre astronomiche del suo ultimo rinnovo contrattuale, stanno contribuendo sempre di più a farsi che i catalani possano cedere. Il periodo di crisi economica in cui è finito il Barcellona, sembra non lasciare scelta al club che potrebbe anche sacrificare Messi. Troppo dispendioso un giocatore di tale portata in un contesto finanziario a dir poco difficile per i catalani. Più di 555 milioni di euro lordi dal novembre 2017 al prossimo 30 giugno, data in cui scadrà l'attuale contratto di Messi, che ha già incassato un premio alla firma pari a 115 milioni euro e uno per la ‘fedeltà' da 80 milioni. Numeri che dalla Spagna fanno sapere come abbiano costretto il Barcellona a finire in un tracollo finanziario senza precedenti.

E allora ecco come il Psg si sia fiondato su questa situazione pronto ad approfittarne coprendo ulteriormente d'oro il giocatore. Sullo sfondo resta però il Manchester City, con Messi che lì ritroverebbe Pep Guardiola e lo staff tecnico che praticamente l'ha fatto crescere e consacrare a Barcellona. Bartomeu in estate chiese 700 milioni per lasciarlo partire anche se la ‘Pulce' pensava potesse andare via a zero. Marcia indietro e niente questioni in tribunale. Messi ha voluto rispettare i termini del contratto e a fine stagione, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrà solo scegliere. I Citizens in questo momento sembrano aver un po' mollato la presa, forse in attesa di capire le mosse del Psg. Ma è inevitabile pensare che comunque il progetto Guardiola in Premier, possa essere molto più affascinante del Psg e di una Ligue 1 che non ha mai entusiasmato del tutto i campioni della rosa parigina. Il Barcellona nel frattempo attende il 7 marzo, data dell'elezione come nuovo presidente del club tra Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa. Uno di loro avrà subito il duro compito di convincere Messi e presentargli un progetto ambizioso.