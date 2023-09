Messi ordina una pizza a Miami e va fiero del suo gusto culinario, ma eccepiscono: “Arrestatelo” Leo Messi stasera non sarà in campo con l’Inter Miami in casa dell’Atlanta United: è rimasto in Florida a mangiarsi una bella pizza. O quello che spaccia per pizza…

A cura di Paolo Fiorenza

Stasera l'Inter Miami sarà impegnata in trasferta contro l'Atlanta United, match in cui la squadra della Florida deve assolutamente cercare di proseguire nella sua clamorosa striscia di risultati utili consecutivi (12 in assoluto, 4 considerando la sola Major League Soccer), se vuole continuare a credere nell'obiettivo dei playoff, che sono tuttora molto difficili.

Busquets e compagni dovranno provare a farlo senza il contributo fondamentale di Leo Messi, che è rimasto a Miami dopo essere tornato dagli impegni con la nazionale. Il 36enne fuoriclasse rosarino ha giocato solo la prima delle due partite della selezione campione del mondo, decidendo il match contro l'Ecuador con uno splendido calcio di punizione a foglia morta. Poi tuttavia ha saltato la successiva partita vinta in casa della Bolivia, giocata nelle condizioni impossibili di La Paz a causa dell'altura.

Leo Messi in panchina a La Paz: non ha giocato Bolivia–Argentina

Messi "non si sentiva abbastanza a suo agio" per scendere in campo, ha detto il Ct Scaloni, ed ha assistito dalla panchina al successo per 3-0 dei suoi compagni. A quel punto, essendosi giocata la partita solo quattro giorni fa, ha preso quota l'ipotesi che Messi potesse saltare la seconda gara di fila con l'Inter Miami, dopo l'ultima vinta contro Kansas City senza di lui. Non è dato sapere quale sia il problema del sette volte Pallone d'Oro, ma ora è sicuro che salterà anche il match di stasera ad Atlanta.

Messi è rimasto infatti a Miami, come mostra una storia pubblicata su Instagram in cui ha fatto sapere a tutti come ha deciso di far svoltare una serata a casa in famiglia, ovvero con una bella pizza. Leo ha fatto un ordine a domicilio da Banchero Miami, una pizzeria argentina situata a Miami Beach. Quello che si vede aprendo il cartone (dove sta scritto "la vera pizza"…) è qualcosa che noi non chiameremmo pizza neanche sotto minaccia: una specie di piadina condita da fette di pomodori freschi, olive verdi e anelli di cipolla cruda.

Inutile dire che in molti hanno eccepito sul gusto culinario di Messi, con commenti che vanno da "dovrebbe essere arrestato per una pizza come questa" a "espelletelo dalla terra". Come sempre, è questione di gusti…