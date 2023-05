Messi, Mbappé e Verratti non si presentano all’allenamento del PSG: mistero prima del match scudetto La settimana del match che potrebbe permettere al PSG di conquistare il titolo della Ligue 1 si apre con un piccolo giallo: Lionel Messi, Kylian Mbappé e Marco Verratti non si sono presentati all’allenamento e il motivo di questa misteriosa assenza non è stato reso noto né dal tecnico, né dalla società, né tantomeno dagli stessi calciatori.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la vittoria con l'Auxerre griffata dalla doppietta del capocannoniere della Ligue 1 Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain basta ora un punto nelle ultime due partite di campionato per assicurarsi la matematica conquista dello Scudetto. Il Lens autore fin qui di una grande cavalcata è difatti a sei punti dalla formazione parigina che dunque potrebbe festeggiare già nel prossimo match in programma sabato in casa dello Strasburgo. La settimana che potrebbe portare al titolo gli uomini di Galtier si è aperta però con un piccolo giallo con tre big che non si sono presentati al campo d'allenamento per la sessione del martedì.

Secondo quanto riporta L'Equipe infatti Lionel Messi, Kylian Mbappé e Marco Verratti sono stati assenti ingiustificati del primo allenamento dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico transalpino. Non si conoscono i motivi per i quali i tre non hanno preso parte all'allenamento: nessuno dei tre difatti rientra nella lista degli infortunati (che comprende invece gli assenti giustificati Fabian Ruiz e Hugo Ekitike) e Galtier non ha dato spiegazioni in merito.

Nonostante possa trattarsi di un giorno di riposo extra concesso loro dal tecnico, l'assenza dei tre ha destato molto scalpore in Francia, soprattutto alla luce del fatto che almeno due di loro, Lionel Messi e Marco Verratti, contestatissimi dai tifosi parigini, sono da tempo al centro di insistenti voci di mercato: l'argentino che è in scadenza di contratto sembra ormai certo di lasciare Parigi o per cedere alle ricchissime lusinghe dell'Arabia Saudita (che hanno già provocato un incidente diplomatico per un viaggio non autorizzato della Pulce) o per far ritorno al suo Barcellona; l'italiano è stato da poco messo sul mercato dal club insieme a Neymar per dare il via ad una vera e propria rifondazione e inoltre, proprio per l'amicizia con Messi, potrebbe finire insieme a lui ai sauditi dell'Al Hilal. Diverso invece il discorso per l'altro grande assente nell'allenamento del martedì Kylian Mbappé che resta sempre l'oggetto del desiderio del Real Madrid ma che dopo il faraonico rinnovo con i parigini sembra destinato a restare a Parigi anche nelle prossime stagioni.