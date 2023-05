Polveriera PSG, pesantissima contestazione dei tifosi: insultati Messi e altri due campioni Pesantissima contestazione dei tifosi sotto la sede del PSG: chieste le dimissioni di Nasser Al-Khelaifi e cori offensivi contro Leo Messi e altri due calciatori simbolo del club francese.

A cura di Michele Mazzeo

La polveriera PSG sembra essere definitivamente esplosa. La situazione creatasi tra il club e Lionel Messi (sospeso per essere andato in Arabia Saudita senza il consenso della società parigina) è stata evidentemente la goccia che ha fatto traboccare il vaso dato che proprio nelle ore successive all'uscita di questa notizia i tifosi più caldi della squadra si sono riuniti sotto la sede per dare vita ad una veemente contestazione contro i vertici ma anche contro tre dei calciatori più rappresentativi.

Il gruppo Collectif Ultras Paris sta difatti contestando pesantemente l'operato della dirigenza ed anche il comportamento di alcuni giocatori simbolo della compagine parigina (eliminata ancora una volta nei primi turni della fase ad eliminazione diretta della Champions League e attualmente in vetta alla Ligue 1 dove però il Marsiglia si è portato a sole cinque lunghezze). Il nutrito gruppo di tifosi si è infatti riunito sotto la sede della società con fumogeni e striscioni di contestazione per l'operato della società intonando cori con i quali chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Nasser Al-Khelaifi (reggente del club per conto dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani).

Evidente dunque come i tifosi parigini non gradiscano la politica portata avanti dal direttivo del club e abbiano colto la palla al balzo per ribadire il proprio dissenso e chiedere un cambio nei vertici societari. Non sembra però essere una presa di posizione in difesa di Leo Messi per quanto accaduto nelle ultime ore. Gli ultras parigini hanno infatti intonato cori offensivi nei confronti del brasiliano Neymar, dell'italiano Marco Verratti (già contestato recentemente) ma anche della stessa Pulce (evidentemente il viaggio in Arabia Saudita per ascoltare un'offerta di ingaggio per la prossima stagione non è piaciuto neanche a loro). Alla luce di quest'ultimo sviluppo appare del tutto improbabile che il sette volte Pallone d'Oro, il cui contratto scade al termine di questa stagione, possa continuare a vestire la maglia del PSG in futuro.