PSG contestato dai tifosi, nel mirino Al-Khelaïfi e la dirigenza: “Nessuno si riconosce in voi” PSG contestato in maniera durissima: “Voi non rappresentate la nostra gente…”. Tifosi contro Al-Khelaïfi e la dirigenza al Camp des Loges.

A cura di Vito Lamorte

"Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?". Ecco uno degli striscioni branditi dagli Ultras del PSG questo lunedì davanti al Camp des Loges. Alcuni sono andati a manifestare la loro rabbia davanti al centro di allenamento, dove i giocatori si sono ritrovati dopo la sconfitta contro il Lorient (3-1).

Si tratta della sesta battuta d'arresto stagionale in Ligue 1 dei parigini, che ora vedono le inseguitrici arrivare alle loro spalle. L'Olympique Marsiglia è a soli 5 punti dal PSG, che è ancora leader del torneo ma il clima intorno al club della capitale è sempre più burrascoso e questo finale di campionato si sta complicando rispetto alle attese.

I tifosi chiedono le dimissioni della dirigenza per come è stata gestita tutta la stagione, dalla campagna acquisti fino ai risultati in Champions League e in Coppa di Francia.

La tifoseria organizzata del PSG si è ritrovata per contestare apertamente il presidente Nasser Al-Khelaïfi e i vertici del club con una protesta forte e organizzata, che ha voluto mandare un segnale chiaro a tutta la dirigenza: "Voi non rappresentate la nostra gente… chi si riconosce in questo PSG?".

Tante le tante critiche mosse dagli ultras alla dirigenza del club parigino: "Nessuno vi rispetta più, perché noi dovremmo?", e ancora "La quiete prima della tempesta… Dimissioni della dirigenza".

I tifosi promettono un clima incandescente, soprattutto per la sfida durante la gara in casa contro l'Ajaccio il 13 maggio in Ligue 1: nel frattempo sarà di scena a Troyes nel prossimo turno e dovrà tornare assolutamente alla vittoria per evitare che la situazione possa diventare ancora più complessa, provando a calmare un po' gli animi dei tifosi. A cinque giornate dalla fine della Ligue 1 il PSG è ancora in testa alla classifica, con 5 punti di vantaggio sull'OM e 9 sul Lens (che ha una partita in meno); ma non può più sbagliare.