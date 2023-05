Messi tentato dall’Al Hilal con un’offerta mai vista: compreranno tre dei suoi migliori amici L’Al Hilal sta facendo di tutto pur di convincere Lionel Messi a firmare. Il club arabo starebbe pensando di ingaggiare anche gli ex compagni di squadra più stretti dell’argentino tra Barcellona e PSG.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Messi lascerà quasi sicuramente il PSG a fine stagione. A meno di clamorosi ribaltoni la Pulce è destinato a chiudere la sua esperienza in Francia non rinnovando il contratto stipulato con il club parigino fino al 30 giugno 2023. L'argentino era stato sospeso per due settimane dalla società a causa di un viaggio in Arabia Saudita non concordato. Una decisione che ha fatto il giro del mondo e che è destinato a far terminare la sua avventura in Francia. Leo ha diverse possibilità sul mercato dall'Al Hilal all'Inter Miami fino al romantico ritorno al Barcellona. Messi era tornato a parlare attraverso una Instagram Story nella quale si è scusato col PSG: "Chiedo scusa ai miei compagni e aspetto solamente di sapere cosa voglia fare il club con me".

Ma la frittata ormai sembra essere fatta e il suo futuro è inevitabilmente lontano da Parigi. Al PSG qatariota non sono piaciuti i contatti continui tra la Pulce e l'Arabia Saudita dopo la corte serrata dell'Al Hilal che vorrebbe emulare i rivali dell'Al Nassr dopo l'operazione Cristiano Ronaldo, sperando di portare Messi e il portoghese nello stesso campionato. Una strategia chiave anche per il futuro visto che l'Arabia Saudita vuole fare due campioni testimonial d'eccezione per supportare la candidatura del Paese ai prossimi Mondiali 2030. E per convincerlo il club saudita avrebbe messo sul piatto 400 milioni a stagione per Messi. Cifra faraonica e decisamente più alta rispetto a quanto percepisce CR7. Ma non è tutto, l'Al Hilal starebbe pensando di ingaggiare anche altri ex compagni di Messi al Barcellona pur di convincerlo ad accettare questa nuova sfida.

Secondo quanto rivelato dalla stampa francese l'Al Hilal avrebbe capito che forse l'unica cosa che starebbe facendo vacillare Messi è la mancanza di giocatori noti in squadra. Cristiano Ronaldo all'Al Nassr ha comunque trovato giocatori del calibro di Ospina, Talisca e Luiz Gustavo che hanno già avuto altre esperienze in Europa. Ecco, proprio per questo l'Al Hilal per non far sentire troppo "solo" Messi avrebbe pensato di ingaggiare alcuni suoi ex compagni di squadra al Barcellona ma che sono anche amici fuori dal rettangolo verde. Si tratta di Jordi Alba e Sergio Busquets che al momento sono gli ultimi senatori dell'attuale e nuovo Barcellona di Xavi che potrebbero anche pensare di raggiungere la Pulce in Arabia.

Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba insieme con la maglia del Barcellona.

Con loro, a sorpresa, spunta anche il nome di Marco Verratti. Il mediano azzurro ha legato molto con Messi e in questo momento al PSG è al centro di numerose polemiche per via della sua forma fisica non ottimale e del suo rendimento costantemente in calo. Anche lui, così come accaduto con Neymar, è ormai fuori dalla cerchia dei "protetti" della tifoseria e c'è addirittura chi gli ha consigliato, tra stampa ed ex nazionali francesi, di tornare a Pescara a mangiare arrosticini. Insomma, ci sarebbe anche il suo nome nel pacchetto d'acquisto Messi messo in piedi dall'Al Hilal pronti a tutto pur di avere in squadra il capitano dell'Argentina campione del mondo in carica.