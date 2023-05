Messi torna al Barcellona, decide la Liga: manca una risposta per far partire il piano di Laporta Il Barcellona ha presentato un piano economico per ridurre le spese e non violare le regole del Fair Play Finanziario, in questo modo potrà portare avanti la trattative per il ritorno di Messi: attende solo il via libera dalla Liga.

A cura di Vito Lamorte

Lionel Messi può tornare davvero al Barcellona? È la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ultime settimane. Tra suggestione e romanticismo, però, c'è una piccola verità: tra oggi e lunedì potremmo davvero capire se tutte le cose dette in merito al ritorno del sette volte Pallone d'Oro al Camp Nou possono avere riscontri nella realtà o rimarrà una splendida possibilità. Il fuoriclasse di Rosario termina il suo contratto con il PSG il 30 giugno e il suo desiderio sarebbe quello di tornare al Barça, ma i blaugrana hanno ancora bisogno di una risposta dal comitato finanziario della Liga spagnola.

Il club catalano ha presentato un piano economico che consiste nel ridurre le spese per non violare le regole del fair play finanziario e poter così acquisire giocatori dello status della Pulce. Dal club catalano sono fiduciosi che la Liga approverà il loro bilancio e così potrà essere il via libera per trattare il ritorno dell'argentino in Spagna.

Oggi, venerdì 19 maggio, ci sarà un incontro chiave in cui il massimo ente che governo il calcio spagnolo potrebbe approvare la proposta del Barça e, di conseguenza, dare il via libera per avviare la trattativa formale con Messi.

Secondo i principali media spagnoli, Messi è interessato al Barcellona più di ogni altro progetto che gli è stato proposto in questi medi: vorrebbe continuare a competere ai massimi livelli e troverebbe un amico come Xavi per potersi gestire nel miglior modo possibile tra Liga e Champions League.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il piano di fattibilità del Barça si basa sul fatto che il club potrà lavorare sul mercato basandosi solo sulla regola ‘dell'uno per uno': in altre parole, il club dovrà liberarsi di calciatori costosi per poterne ingaggiare altri ed ecco perché la partenza di Sergio Busquets è finita per essere un "sollievo" per il Barcellona, che spera così di poter riabbracciare Messi.

Joan Laporta in un'intervista al programma ‘Els Matins' su TV3 ha dichiarato: "Con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, il Barça è il Barça ed è casa sua. Possiamo competere con chiunque. Ma non vogliamo entrare in battaglie con grosse cifre, perché sarebbe come tornare. Non sono cifre con cui possiamo confrontarci, né per Messi né per nessun altro".

Il presidente blaugrana ha confermato di essere in trattative con il fuoriclasse argentino per finalizzare il suo ritorno: "Ho parlato con Leo per fare il punto della situazione che si sta creando. Ultimamente ci siamo scambiati dei messaggi. È tornato a Barcellona e c'è un dialogo aperto".

Tutto sembra apparecchiato per il ritorno di Messi al Barça e sarebbe un ritorno di immagine importante anche per la stessa Liga, molto sembra dipendere da questo piano economico ma questi potrebbero essere davvero i giorni della svolta per la trattativa.