Messi in difficoltà nel PSG, Pochettino ha un problema: “È isolato e fuori dal gioco” Il PSG non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il Marsiglia in campionato e prontamente Pochettino è stato oggetto di critiche. All’allenatore argentino è stato contestato soprattutto il ruolo di Messi all’interno della squadra durante le partite: “Leo sembra isolato e fuori dal gioco”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG è stato protagonista di una grande campagna acquisti in estate chiaramente improntata a vincere tutto. Ma se in Ligue 1 la squadra di Pochettino poteva anche fare a meno di giocatori del calibro di Messi, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma e Wijnaldum, è la Champions il vero obiettivo dei parigini. In campionato infatti il PSG è al primo posto a 28 punti seguito a fatica dal Lens a 21. Ma nonostante tutto, nell'ultima sfida contro il Marsiglia, Neymar e compagni non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 allo stadio ‘Velodrome'.

Per un attimo qualcuno aveva pensato che quella gara potesse essere simile a quella disastrosa contro il Rennes persa per 2-0. Ma invece Pochettino è riuscito a strappare quantomeno un campo che non maschera alcuni problemi all'interno della squadra. Il PSG aveva già fatto fatica a vincere contro il Lipsia in Champions, ma anche contro gli Angers nel precedente turno di Ligue 1. Motivo per cui, Thierry Henry, oggi opinionista su ‘Amazon Prime Video' dopo il pareggio contro l'OM, ha criticato Pochettino: "Messi è isolato e tocca pochi palloni".

L'ex fuoriclasse francese, che è stato anche compagno di squadra della Pulce ai tempi del Barcellona, ha analizzato la partita e ha voluto fare un primo bilancio di questa avventura di Messi a Parigi. "Lo vedo isolato – ha detto – Leo è fuori dal gioco e non tocca tanti palloni". Dal punto di vista realizzativo oggi Messi non ha ancora realizzato un gol in campionato centrando il bersaglio invece per ben tre volte in Champions League in tre gare giocate. "Dovrebbe stare dentro gli schemi della squadra – ha proseguito Henry – Non può fare la differenza giocando a destra".

Henry ha dunque voluto dare un consiglio all'allenatore argentino del PSG per cercare di dare maggiore importanza nel gioco a Messi: "Pochettino dovrà trovare una soluzione in modo che possano rendere al meglio sia lui che Neymar e Mbappé". Messi sembra essere in difficoltà in campionato e ovviamente, alcuni iniziano a interrogarsi sulle sue prestazioni. Altri invece, come lo stesso Henry, hanno le proprie teorie attribuendo le ‘colpe' di questo mancato feeling della Pulce con il resto del gruppo, a Pochettino e a un gioco che non esalta l'ex Barcellona.