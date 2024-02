Messi entra in campo con una mascotte speciale: è un ragazzino, ma è tre volte più ricco di lui Leo Messi è entrato in campo in Los Angeles Galaxy-Inter Miami, dando la mano al figlio di Kim Kardashian e Kanye West. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'ultima partita dell'Inter Miami, quella in casa dei Los Angeles Galaxy, è iniziata in modo particolare per Leo Messi. Il campione argentino infatti è entrato in campo mano nella mano con una mascotte speciale. Al suo fianco infatti c'era un celebre figlio d'arte, ovvero Saint West, figlio di Kim Kardashian e di Kanye West, che ha recentemente assistito al Meazza a Inter-Atletico di Champions. Questo bambino di 8 anni ha vissuto un'emozione speciale, stando vicino al campione del mondo.

I genitori sono due star di caratura internazionale. La mamma è una celebre modella, attrice, imprenditrice e personaggio televisivo, mentre il papà oltre ad essere un rapper e musicista, si è reinventato produttore discografico e stilista. Una popolarità eccezionale, ma che in ambito calcistico non è come quella di Leo Messi, che è uno degli idoli del loro primogenito Saint, grande appassionato di pallone. Eccolo allora con la maglia dei LA Galaxy, entrare sul terreno di gioco con Leo.

Un aspetto curioso è quello sottolineato da diversi media americani: Messi a 36 anni può contare su un patrimonio complessivo, grazie a calcio, sponsor e investimenti, di circa 600 milioni di dollari, ovvero 555 milioni di euro. Poco a confronto invece della disponibilità della famiglia Kardashian-West: se il patrimonio di Kim ammonta a 1.7 miliardi di dollari (1.5 miliardi di euro) quello di Kanye West a 400 milioni di dollari. In pratica Messi è potenzialmente tre volte meno ricco della mascotte che portava per mano.

Sua mamma ha condiviso il video dell'ingresso in campo, con queste parole: "Saint cammina accanto a Messi ed entra in campo nella partita tra Galaxy e Miami. Sta assolutamente vivendo il suo sogno". Non è la prima volta che il piccolo West ha avuto un incontro personale con Messi: i due si sono già interfacciati in occasione dell'esordio di Leo nella Major League Soccer. C'erano anche i Kardashian infatti nel parterre di stelle che hanno dato il benvenuto al campione ex Barcellona e PSG nell'Inter Miami. Aspirante calciatore, ha avuto modo di conoscere tante selle del pallone, compreso Cristiano Ronaldo incontrato in Giappone.