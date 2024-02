Kanye West tifoso dell’Inter a San Siro, la reazione del Milan in un video: è una presa in giro La presenza di Kanye West a San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid di Champions ha scatenato il Milan. La reazione sarcastica del club rossonero in un video pubblicato su TikTok e Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

183 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan risponde con sarcasmo all'Inter che nella serata degli ottavi di Champions al Meazza contro l'Atletico Madrid aveva ospitato Kanye West. Il cantante americano si era presentato a San Siro con il volto coperto da una maschera completamente nera. Un look stravagante che chiaramente aveva fatto scatenare l'ironia dei tifosi sui social. Oggi il club rossonero sul suo profilo TikTok e Instagram ha mostrato un video in cui fa sfilare nella sede del Milan diversi falsi personaggi famosi tutti rigorosamente con il volto coperto da una maschera nera.

Kanye West mascherato al Meazza.

Il Milan ha giocato sul fatto che Kanye West non potesse essere riconosciuto e distinguibile. Nessuno poteva avere la prova certa che fosse realmente lui al Meazza. E così dal profilo TikTok del diavolo viene pubblicato questo filmato in cui va in scena una sorta di parata di VIP. Da Dua Lipa a Tom Cruise passando per Will Smith e Gerard Depardieu. Dei figuranti di fatto che non sono altro che uomini e donne qualsiasi con il volto coperto da un passamontagna, che si sono prestati per la pubblicazione di questo video diventato subito virale.

"Ospiti speciali a Casa Milan" si legge nel post pubblicato dall'account del club rossonero. Un video che ha riscosso immediatamente successo anche tra alcuni tifosi interisti che si sono divertiti a vedere un po' di sana ironia. Kanye West in realtà era realmente lui ad essere presente al Meazza nella serata di ieri. Ha assistito alla partita dell'Inter in Champions contro l'Atletico Madrid nonostante non fosse un appassionato di calcio. Il suo rapporto con i nerazzurri di fatto si può dire che sia più che altro professionale legato proprio al mondo della musica.

I tifosi della Curva Nord dell'Inter hanno infatti prestato la loro voce in due delle sue ultime canzoni, Carnival e Stars, presenti nell'album Voltures 1. West è rimasto colpito dall’energia dei cori del pubblico nerazzurro e per questo motivo li ha inseriti nel suo album. Il cantante americano però era ieri sera a Milano soprattutto perché si esibirà in concerto in Italia al Forum di Assago di Milano il 22 febbraio e alla Unipol Arena di Bologna il 24 dello stesso mese.