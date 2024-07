video suggerito

Conte risponde ai tifosi del Napoli che lo trascinano nel coro contro la Juve: reazione impeccabile Antonio Conte in occasione della presentazione del Napoli nel ritiro di Dimaro è stato stuzzicato dai tifosi che hanno cantato un coro contro la Juventus. Reazione impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Entusiasmo alle stelle in casa Napoli per Antonio Conte. I tifosi azzurri hanno riservato un'accoglienza speciale al nuovo allenatore nel ritiro di Dimaro, in occasione della presentazione ufficiale della squadra 2024/2025. E non poteva mancare anche un coro particolare, contro i rivali di sempre della Juventus. Grande curiosità sulla reazione del tecnico, proprio alla luce del suo passato in bianconero. Conte si è mostrato impeccabile.

Presentazione Napoli a Dimaro, i tifosi cantano a Conte un coro contro la Juventus.

"Chi non salta juventino è". Così i sostenitori azzurri, che hanno sfidato la pioggia in quel di Dimaro, hanno dato il benvenuto a Conte. Quest'ultimo non si è lasciato trascinare nello sfottò alla squadra in cui ha militato da calciatore, e che ha guidato da tecnico. Perentorio l'allenatore che ha risposto così: "Chiariamolo una volta per tutti. Ragazzi, io penso che nel calcio come nella vita ci voglia sempre rispetto. Voi è giusto che siate tifosi e incitiate e supportiate la nostra squadra, io sarò sempre una persona educata e rispettosa. Lo sono stato in passato, lo sarò nel presente e nel futuro".

La reazione di Conte al coro contro la Juventus, è impeccabile

Nessun saltello dunque e nessuna voglia di partecipare a cori-sfottò per le altre squadre, non solo la Juventus: "Non mi chiedete cose che non farò ma non per una singola squadra ma per tutte, perché penso che noi allenatori dobbiamo dare sempre l’esempio positivo". Insomma discorso chiuso da parte di Conte, mostratosi impeccabile in termini di rispetto. Comunque l'ex centrocampista è riuscito ad entusiasmare il pubblico, dichiarando: "Quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco".

La promessa di Conte ai tifosi del Napoli

Archiviato il capitolo Juventus e sfottò, Conte ha comunque risposto alle domande sul ritiro che finora ha dato indicazioni molto positive. Un'occasione per fare una promessa ai tifosi del Napoli, che lo hanno riempito d'affetto sin dal momento del suo ingaggio: "Il ritiro sta andando bene, sono molto contento perché stiamo vendo pochissimi intoppi, i ragazzi stanno bene, stanno crescendo. Grande impegno e disponibilità per creare qualcosa di importante. Questa passione ed entusiasmo è contagioso, mi sento di dover restituire tutto questo. Ora ho ricevuto senza aver dato niente, abbiate fiducia e pazienza e cercheremo di fare cose importanti".