Kanye West a Milano per vedere Inter-Atletico Madrid: perché è nascosto da una strana maschera nera Kanye West è presente a San Siro per assistere a Inter-Atletico Madrid di Champions League. La sua presenza ha un motivo particolare legato ai tifosi nerazzurri. Presto sarà anche in concerto al Forum di Assago e a Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

156 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notte di Inter-Atletico Madrid valida per l'andata degli ottavi di Champions League ha visto la presenza di diverse personalità importanti. Non solo personaggi legati al mondo del calcio ma anche a quello della musica. Nello specifico a San Siro ad assistere alla partita c'è anche Kanye West. Il cantante americano non è un appassionato di calcio, ma ha deciso di essere presente alla partita per un motivo ben preciso. In primis i tifosi della Curva Nord dell'Inter hanno prestato la loro voce in due sue ultime canzoni, Carnival e Stars, presenti nel suo ultimo album Voltures 1. Ma poi West si trova a Milano anche per via dei suoi prossimi concerti.

Ciò che ha sorpreso il pubblico del Meazza è stato anche vedere il cantante statunitense con il volto completamente mascherato. Una maschera nera che copriva completamente il suo viso. Un'immagine già vista in precedenti occasioni e che ha un significato ben preciso per lui: "Salvate la faccia. Ecco perché ho indossato questa fottuta maschera, perché non sono preoccupato di salvare la faccia. Al diavolo la mia faccia". Una motivazione significativa che non tutti conoscevano e per questo sono rimasti sorpresi nel vederlo arrivare completamente mascherato.

West non è dunque un tifoso né un appassionato di calcio ma pare che abbia seguito alcune partite dell’Inter per accompagnare il figlio, che contrariamente al cantante, pare ami molto il calcio. Kanye West è rimasto colpito dall’energia dei cori dei tifosi e per questo motivo avrebbe preso la decisone di utilizzarli nel suo album. Il cantante americano si è dunque accomodato in tribuna insieme alla moglie Bianca e Ty Dolla Sign e presto sarà in tournée nel nord Italia.

Kenye West insieme alla moglie Bianca e Ty Dolla Sign.

La star americana sarà infatti in concerto al Forum di Assago di Milano il 22 febbraio e alla Unipol Arena di Bologna il 24 dello stesso mese. Due tappe molto importanti che lo vedranno a breve protagonista in Italia. Nel frattempo si vuole godere l'atmosfera di San Siro e la sfida che l'Inter sta giocando contro l'Atletico Madrid con la speranza di poter portare a casa un risultato utile anche per affrontare al meglio la sfida di ritorno in Spagna. Kanye West potrà così apprezzare ulteriormente il calore e la passione del popolo nerazzurro.