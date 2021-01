Gattuso è sulla graticola, ma procede per la sua strada. In tv ha dichiarato che non darà le dimissioni, mentre attende la partita di campionato con il Parma che può essere decisiva per il suo futuro, anche se il presidente De Laurentiis gli ha garantito la sua fiducia. Il Napoli si appresta a un tour de force vero e proprio. Perché in quattro settimane dovrà disputare la bellezza di nove partite, e Gattuso per questo ha cercato di dare un po' di minuti a Mertens e Osimhen, due degli attaccanti migliori del club, che però contro lo Spezia per motivi diversi hanno dimostrato di essere in grande ritardo di condizione. Un problema in più per il tecnico che spera di riaverli al più presto al meglio.

Mertens e Osimhen in difficoltà contro lo Spezia

Quando si è chiuso il primo tempo di Napoli-Spezia sul punteggio di 4-0 era piuttosto chiaro che ci sarebbe stato spazio per Mertens e Osimhen. Il primo a entrare è stato il belga, che però non è sembrato in condizione. E addirittura Gattuso lo ha sostituito sul finire della partita, un caso rarissimo. Il belga non ne aveva più e ha lasciato il campo malconcio, quasi zoppicando. Segno che il problema alla caviglia non è completamente alle spalle.

Poi è toccato a Osimhen che in circa venticinque minuti ha combinato molto poco. La falcata era eccellente, ma è sembrato impacciato, si è mosso con grande prudenza, forse perché aveva un po' di paura, cosa normale considerato il serio problema che ha riportato al braccio e che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre due mesi. Sia il miglior goleador all time del Napoli che il nigeriano sono in netto ritardo di condizione.

Gattuso, Mertens e Osimhen in ritardo di condizione

Gattuso, nel post Spezia, è stato un fiume in piena e ha parlato anche delle due punte: "Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. Dries dice di stare bene, ma la caviglia crea problemi. Victor ha avuto un problema alla spalla e il Covid, ora ha bisogno di riprendere la condizione. Sono due giocatori che stanno giocando al 30-40%, li ho messi dentro sul 4-0 e ho il dovere di ritrovarli".