Mendy fa lo sbruffone e viene punito, l’errore è imperdonabile: il Leeds ringrazia, Chelsea umiliato In Leeds-Chelsea imperdonabile errore del portiere della formazione di Tuchel che ha perso in modo incredibile un pallone sanguinoso costato lo svantaggio ai suoi.

A cura di Marco Beltrami

La "sospensiva" della squalifica di una giornata dopo la rissa sfiorata con Antonio Conte ha permesso a Thomas Tuchel di essere regolarmente in panchina in occasione della sfida tra il Leeds e il Chelsea. Un sospiro di sollievo per il manager tedesco che però ha vissuto un primo tempo da incubo a Elland Road, assistendo da vicino al doppio svantaggio incassato dai suoi, irriconoscibili, contro la formazione di casa. In particolare l'allenatore ex Borussia Dortmund e PSG ha potuto vedere a bordo campo l'incredibile sciocchezza commessa del suo portiere, costata agli ospiti lo 0-1.

Mendy arrivato a Londra per sostituire Kepa si è dimostrato un ottimo portiere, reggendo bene la pressione. Quanto accaduto in Leeds-Chelsea però rappresenta una brutta macchia nera per la sua carriera. Colpa di un eccesso di sicurezza, pagato a caro prezzo. Tutto è partito da un retropassaggio di Thiago Silva, che si è fidato ciecamente del suo estremo difensore. Quest'ultimo dal canto suo, godeva di tutta la libertà e di tutto il tempo per poter gestire nel migliore dei modi la sfera.

E invece Mendy ha voluto esagerare, facendo anche un po' lo sbruffone. Il senegalese ha cincischiato un po' troppo con il pallone tra i piedi permettendo così ad un avversario di piombargli addosso e mettergli pressione. Brenden Aaronson, colpo del mercato estivo del Leeds, ha avuto il merito infatti di crederci e ha iniziato a correre verso il portiere che a sorpresa, pur avendo tutto il tempo di liberarsi del pallone, si è avventurato in un dribbling a dir poco rischioso.

Il risultato è stato disastroso visto che, Aaronson gli ha soffiato il pallone e ha avuto il tempo per depositarlo in rete per il suo primo gol in Premier e l'1-0 del Leeds. Disperato Mendy che si è arrabbiato e non poco con se stesso mentre, il pubblico di casa impazziva di gioia. I tifosi da quel momento in poi ad ogni suo tocco palla gli hanno riservato un'ironica ovazione.

Una domenica da incubo per Mendy, che sicuramente ha capito di non dovere scherzare col fuoco. Ma a che prezzo? Le cose sono andate malissimo per i Blues che poi hanno incassato anche il 2-0 prima di crollare poi nella ripresa, quando è arrivato il rosso a Koulibaly e il 3-0.