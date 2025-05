McTominay scoppia in un pianto al fischio finale di Napoli-Cagliari: è lui l’uomo dello Scudetto

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Il Napoli di Antonio Conte è campione d'Italia. E se c'è un volto che meglio rappresenta la cavalcata tricolore degli azzurri, quello è senza dubbio Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, arrivato in estate per 30 milioni di euro dal Manchester United, ha chiuso una stagione straordinaria con il titolo di "Player of the Year" della Serie A 2024-2025 e con un gol pesantissimo contro il Cagliari, che ha spianato la strada verso il quarto Scudetto della storia partenopea.

Nel momento più complicato della partita, con l'Inter in vantaggio a Como e il Napoli in difficoltà contro un super Sherri, ci ha pensato McTominay: rovesciata in area e palla in rete. Una giocata da campione, l'ennesima di una stagione da protagonista. E al fischio finale, il 28enne si è lasciato andare a un lungo pianto a centrocampo, coprendosi il volto con le mani, travolto dall'emozione.

Un'immagine che ha fatto il giro del mondo e racconta più di ogni parola l'importanza dell'ex Red Devil in questa annata. Il suo approdo in azzurro, accolto con scetticismo da alcuni vista la scadenza contrattuale, è stato il colpo vincente del tandem Manna-Conte. In pochi mesi, lo scozzese si è trasformato nel vero leader tecnico ed emotivo della squadra.

"Voglio regalare alla gente un titolo. È la cosa più importante che sento di dover ottenere nella mia carriera", aveva detto ad aprile in un'intervista. Parole che oggi suonano come una profezia. Detto, fatto: missione compiuta. McTominay ha alzato al cielo il suo primo Scudetto e il quarto della storia del Napoli.

Dati alla mano, il numero 8 azzurro ha chiuso la stagione in doppia cifra, contribuendo anche con numerosi assist. In campo è stato tutto: mediano, mezzala, trequartista, perfino seconda punta. Un tuttocampista moderno, capace di combinare forza fisica, intelligenza tattica e una sorprendente freddezza sotto porta.

Con alle spalle esperienze in Premier League e trofei come Europa League, FA Cup e Carabao Cup, McTominay ha portato al Maradona un bagaglio di personalità e mentalità vincente. A Napoli si è integrato subito, diventando un beniamino del pubblico, come dimostrano i cori e gli applausi incessanti che lo hanno accompagnato per tutta la stagione.

"Spero che la gente capisca che do tutto ogni volta che entro in campo, e questo è davvero il massimo che da calciatore puoi fare", ha dichiarato sempre in primavera. Il popolo partenopeo lo ha capito, eccome. E oggi celebra il suo uomo Scudetto, un ragazzo britannico con un cuore profondamente azzurro.