video suggerito

McTominay preso di mira dai laser dei tifosi della Grecia: la federazione rischia una sanzione La Grecia potrebbe essere multata dalla UEFA per il gesto dei tifosi contro MCTominay: hanno usato uno strumento proibito per distrarlo durante un calcio di rigore. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scott McTominay è stato preso di mira dai tifosi della Grecia nell'ultima partita di Nations League: lo scozzese è stato uno dei rivali più temuti durante la partita, decisa proprio dal suo calcio di rigore, ma al momento del tiro tutto lo stadio gli si è rivoltato contro trovando il modo perfetto per infastidirlo. Al giocatore del Napoli sono stati puntati in faccia dei fastidiosissimi laser proprio mentre era sul dischetto per calciare il pallone, un tipo di disturbo che è severamente vietato dai regolamenti UEFA.

Per questo motivo la nazionale greca verrà sanzionata nei prossimi giorni, probabilmente con una multa salatissima che servirà da deterrente per i tifosi. Nonostante il disturbo McTominay è comunque riuscito a calciare il rigore decisivo e alla fine della partita non ha fatto menzione dell'atto di disturbi dei tifosi della Grecia.

La Grecia sarà sanzionata per i laser contro McTominay

Proprio nel momento in cui lo scozzese stava calciando il rigore dagli spalti diversi tifosi gli hanno puntato addosso un fascio di luce laser: si tratta di uno strumenti piccolissimo ma molto luminoso e che potrebbe accecare i giocatori in campo. I puntatori laser funzionano anche sulle lunghe distanze e per questo i greci hanno cercato di puntare dritto agli occhi di McTominay per fargli sbagliare il rigore, una missione che comunque non è riuscita.

Leggi anche Fonseca rischia sette mesi di squalifica per lo scontro con l'arbitro: cosa è successo in campo

Il centrocampista del Napoli ha segnato e il gol è stato decisivo per regalare la vittoria alla Scozia. Ma il gesto dei tifosi avversari non è passato inosservato e costerà carissimo alla federazione greca: la UEFA nei prossimi giorni potrebbe farle recapitare una multa salatissima, di oltre 10mila di euro secondo i precedenti che si sono verificati in Europa negli ultimi anni. Fra pochi giorni poi è prevista la sfida di ritorno a Glasgow che potrebbe accendersi visto quanto accaduto all'andata.