Mbappé incontra Al-Khelaïfi: gli scenari sul futuro dell’attaccante tra PSG e Real Madrid Kylian Mbappé nelle prossime ore incontrerà i vertici del Paris Saint-Germain per informarli della sua volontà di lasciare il club francese e di voler negoziare con il Real Madrid. Tutti gli scenari sul futuro dell’attaccante classe 1998 tra la Francia e la Casa Blanca prima dell’incontro con Al-Khelaïfi.

A cura di Vito Lamorte

Il rapporto tra PSG e Kylian Mbappé è appeso ad un filo. L'attaccante francese sta vivendo un momento delicato e potrebbe comunicare al proprio club di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Nasser Al-Khelaïfi ha preso le redini dei negoziati, così come ha voluto far capire lui stesso nel corso della conferenza di presentazione di Lionel Messi, ma i colloqui potrebbero portare ad una svolta clamorosa nelle prossime ore la situazione: dal concordare un nuovo contratto si potrebbe passare alla ricerca di una nuova destinazione. L'attaccante ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e, secondo quanto ha riportato El Chiringuito ieri, incontrerà i vertici del club parigino per informarli della sua volontà di lasciare il Paris Saint-Germain e di voler negoziare con il Real Madrid. Il classe 1998 non ha nessuna intenzione di "rompere" con la sua attuale società ma farà valere le sue ragioni con toni pacati e volontà determinata. Secondo quanto aveva riportato La Gazzetta dello Sport qualche giorno fa, oggi Mbappé avrebbe dovuto annunciare il suo futuro pubblicamente ma difficilmente questo avverrà perché potrebbe essere inteso come una forzatura nei confronti del Paris Saint-Germain.

Il calciatore classe '98 non ha preso bene i fischi e i cori di disapprovazione nei suoi confronti da parte di una fetta di tifosi il giorno della presentazione al Parco dei Principi di Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma e Achraf Hakimi. Molti di questi fischi si sono trasformati in applausi visto che l'attaccante di Bondy ha messi lo zampino in due dei quattro gol del PSG nella vittoria per 4-2 sullo Strasburgo ma la situazione appare abbastanza compromessa.

Si tratta di un percorso che arriva da lontano, visto che alla fine del 2019 Mbappé aveva già chiesto maggiori responsabilità all'interno della squadra ma i dirigenti lo hanno inserito in un contesto di "galacticos" invece di renderlo il leader indiscusso del gruppo. Messi ora appare come la star del club con Neymar al suo fianco ma Mbappé non sembra affatto contento di questa situazione che si è creata nello spogliatoio e non è molto soddisfatto della direzione del progetto. Ci saranno novità a breve? Il mercato chiude il 31 agosto e sembra voler regalare ancora qualche sorpresa.