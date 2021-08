I tifosi del PSG fischiano Mbappé, il Real Madrid prepara l’offerta monstre In Francia sono sicuri: il Real Madrid sta preparando l’offerta per Kylian Mbappé. L’attaccante francese è al centro di diversi rumors di mercato e gli spagnoli sarebbero pronti a intavolare la trattativa per portarlo al Bernabeu. I tifosi del PSG non hanno apprezzato le voci di queste ore e hanno fischiato l’attaccante nel corso della presentazione dei nuovi acquisti al Parco dei Principi.

A cura di Vito Lamorte

Kylian Mbappé è stato protagonista nella presentazione dei nuovi acquisto del PSG al Parco dei Principi. Il calciatore francese è stato ricevuto da una bordata di fischio da parte del suo pubblico quando il suo nome è stato annunciato nella formazione titolare che affronterà lo Strasburgo nella seconda giornata della Ligue 1. Se una parte della tifoseria ha preso di mira il fortissimo attaccante transalpino, dall'altra hanno risposto con un applauso di risposta: la spaccatura sembra evidente e i rumors dei giorni scorsi sul calciatore classe 1998 hanno lasciato il segno tra i supporter parigini. Nelle scorse ore il nome di Mbappé è rimbalzato in maniera prepotente in ottica mercato.

Secondo i quotidiani francesi Le Parisien e L'Equipe, il Paris Saint-Germain attende la prima offerta del Real Madrid per Kylian Mbappé: in base a quanto riportato si tratta di un primo tentativo da parte del club spagnolo, con una cifra vicina ai 120 milioni di euro. Questa prima chiamata sarebbe soltanto per avviare la trattativa, ma secondo i giornali transalpini la Casa Blanca sarebbe pronta a raggiungere i 150 milioni. Il Real Madrid, dal canto suo, nega che presenterà alcuna offerta perché non vuole entrare in guerra con il PSG ma, come ha spiegato Cadena SER, ha 120 milioni di euro pronti per provare a prendere l'attaccante francese. I Blancos stanno aspettando che il giocatore faccia il primo passo e questo potrebbe accadere nella giornata di lunedì quando, in base alle informazioni apprese in questi giorni, Mbappé discuterà del suo futuro con i vertici della società.

La società francese si è sempre detta convinta che Kylian Mbappé rinnoverà il suo contratto, in scadenza nel 2022, ma la situazione appare molto più complessa di quello che raccontano al pubblico i dirigenti del PSG. Intanto il giovane attaccante è partito titolare per la seconda volta in due gare di Ligue 1 e Mauricio Pochettino ha sempre detto di non voler fare a meno di lui. Si andrà al braccio di ferro o tra un anno andrà via a zero? Lo sapremo presto.