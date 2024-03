Mbappé fa causa al proprietario di un negozio di kebab: deve togliere il suo nome dal menù Kylian Mbappé ha fatto causa al proprietario di una negozio di kebab per aver usato il suo nome nella descrizione di uno dei suoi panini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kylian Mbappé ha fatto causa al proprietario di una negozio di kebab per aver usato il suo nome nella descrizione di uno dei suoi panini. Mohamed Henni, influencer con sede a Marsiglia e molto noto nel mondo del calcio francese, ha aperto un ristorante di kebab e la descrizione del suo Klüb kebab dice che è fatto con "pane rotondo come la testa di Mbappé”.

La presenza del suo nome sul menù non è piaciuta a Mbappé, che ha deciso di ricorrere alle vie legali. L'influencer ha diffuso attraverso i suoi social network la denuncia ricevuta dall'attaccante del PSG e della nazionale francese: i legali del calciatore puntato sulla formulazione della descrizione e hanno puntato sul fatto che Henni cerca di trarre profitto sfruttando l'immagine del calciatore.

Henni è un tifoso dell'Olympique Marsiglia e ha 1,8 milioni di follower su Instagram: nella mattinata di mercoledì ha ricevuto una lettera autenticata di Delphine Verheyden, l'avvocato della famiglia Mbappé, per conto di KMA, la società creata dal giocatore per gestire tutti i suoi sponsor, il suo merchandise e i suoi diritti di immagine.

Nella lettera si chiede a Henni di rimuovere il nome di Mbappé dal suo menu entro otto giorni prima di denunciarlo per aver utilizzato il suo nome senza il suo consenso per scopi commerciali.

L'influencer non ha nascosto lo stupore per l'azione legale intrapresa da Mbappé e ha reagito sul suo account Instagram con un video in cui attacca l'attaccante del PSG: "Non hai nessuna vergogna? Non hai nient'altro da fare? Mi fai causa per una cosa così banale? È incredibile. Non posso crederci!".

Mohamed Henni non è la prima volta che utilizza il nome di un calciatore per descrivere uno dei suoi piatti, visto che aveva già fatto lo stesso con Dimitri Payet in passato: "Payet, ad esempio, non ha intrapreso azioni simili. È un giocatore con dei valori. Mbappé ha completamente perso la testa".