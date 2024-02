Mazzarri sta per rispondere ad una domanda, irrompe De Laurentiis: “Questi non sono ca**i tuoi” Mazzarri ha presentato la partita che il Napoli giocherà contro il Verona: stava per rispondere ad una domanda sul modulo che adotteranno gli azzurri ma De Laurentiis ha risposto facendo calare il silenzio in sala stampa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Walter Mazzarri ha presentato la partita che il Napoli giocherà contro il Verona. L'allenatore della squadra campione d'Italia in carica ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia dopo l'intervento del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico livornese stava per rispondere alla seconda domanda, in merito al modulo che adotterà il Napoli contro gli scaligeri, e in sottofondo si sente la voce del numero uno del club azzurro che risponde: "Questi non sono ca**i tuoi".

Mazzarri ha provato a riparare sorridendo e in maniera elegante: "Lo vedrete domani, in più posso dire: la squadra è riuscita a lavorare una settimana piena, è una cosa buona da qua alla fine dell’anno. Hanno imparato a difendere a tre e a quattro. Adesso possiamo anche cambiare in corsa e da qui alla fine dell’anno in base all’avversario".

In merito all'avversaria del prossimo turno Mazzarri si è espresso così: "Il Verona è stata sempre una squadra ostica. Spero che i ragazzi abbiano capito la difficoltà di domani. Quando iniziano le gare, ormai tutti ci provano a fare risultato. Dobbiamo stare attenti, cercare di sbloccarla e stare attenti ai contropiedi".

L'allenatore del Napoli ha parlato anche di Zielinski, che è stato escluso dalla lista Champions dopo che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con gli azzurri: "Zielinski sta male, non si è allenato e non sarà convocato".

Sull'obiettivo stagionale del Napoli il tecnico azzurro ha affermato: "Noi proviamo a raggiungere il quarto posto, noi abbiamo la possibilità di arrivarci tranquillamente. In classifica siamo lì tutte".

A chi gli chiede se la squadra è pronta per sostenere due attaccanti contemporaneamente risponde così: "Dipende da cosa si intende. Ngonge è un ragazzo che può giocare da centravanti di manovra, al posto di Politano può anche giocare. L’unica partita che noi abbiamo vinto e ho messo Raspadori dietro la prima punta mi sembra sia stata con il Cagliari. In passato quando si è cambiato modulo, e si passava al 4-2-3-1, non sempre è adnata bene. Se non facciamo gol e la partita è in equilibrio, chiaro che tentiamo il tutto per tutto".