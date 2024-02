De Laurentiis tira fuori un foglio per parlare di Lindstrom: “Mi sono stancato, documentatevi” Durante la sua conferenza stampa De Laurentiis ha tirato fuori dalla tasca un foglio con degli appunti su Lindstrom: ha elencato tutte le posizioni ricoperte in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Prima della conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia della partita contro l'Hellas Verona a prendere parola è il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciomercato di gennaio ha portato alcuni nuovi innesti al Napoli, ma la situazione di grande emergenza non sembra essere rientrata: i tifosi sono delusi da questa stagione, la squadra non dà più garanzie e tanti dei protagonisti più attesi sembrano svaniti del nulla.

Tra i giocatori dai quali ci si aspettava di più c'è Jesper Lindstrom, utilizzato pochissimo da Garcia prima e Mazzarri poi. Anche sul suo ruolo si era creata molta confusione e De Laurentiis per smorzare gli animi ha tirato fuori un foglio con degli appunti: "Un'altra cosa che sento: avete comprato un trequartista quando serviva un esterno alternativo a Politano e Kvara. Il signor Lindstrom ha fatto 23 partite in nazionale e nel club come ala destra, punto. 19 partite come trequartista, ma sono più quelle da ala, poi centrocampista a destra 1 ed a sinistra 3. Documentatevi, ma mi sono stancato di sentirmi dire: chi c***o hanno comprato? Se si deve collaborare tra media e club… noi stiamo dentro tutti i giorni, conosciamo tutto dei giocatori, carattere, stato fisico ecc."

Su quel pezzo di carta c'era scritto tutto il percorso di Lindstrom e il suo utilizzo in campo nell'ultima stagione, informazioni che ha utilizzato per chiarire i motivi che si nascondono dietro al suo acquisto. Sotto la lente di ingrandimento è finito anche Piotr Zielinski: il polacco, come confermato dal presidente azzurro, lascerà il Napoli alla fine di questa stagione a parametro zero e per questo non è stato inserito nella lista UEFA.

Molti tifosi hanno letto male questo atto da parte della società e De Laurentiis ancora una volta ci ha tenuto a spiegare per filo e per segno la sua posizione: "Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L'Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker, Zielinski lo conosciamo, sappiamo cosa può dare e non può dare mentre per l'altro centrocampista in funzione della prossima annualità devo capire chi prendere in maniera definitiva vista l'opzione. Ho letto che qualcuno aveva dubitato… che ci fosse una ripicca o un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no".

Per chiudere il discorso il patron azzurro ha voluto allontanare anche le voci di una possibile ripicca da parte del Napoli verso il giocatore che sembra pronto a firmare per l'Inter: "È una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte viste che è in uscita. Dal 1 luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata e dovremo capire se confermarle. Abbiamo Traoré che ha un'opzione di riscatto, lo stesso per Dendoncker, ma non c'era posto neanche per lui".