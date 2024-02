Zielinski escluso dalla Lista Champions del Napoli: De Laurentiis non scende a compromessi La lista UEFA del Napoli per la Champions non comprende il nome di Zielinski dopo il mancato rinnovo. Tutti i giocatori su cui potrà disporre Mazzarri per la doppia sfida col Barcellona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esclusione che fa rumore nella lista Uefa del Napoli in vista dei prossimi impegni in Champions League. La società azzurra ha deciso di tenere fuori Piotr Zielinski, che resta dunque abile e arruolabile sono per la Serie A. Una situazione che conferma la rottura tra il centrocampista polacco e il club, dopo la questione del mancato rinnovo e del possibile addio a fine stagione.

Le indiscrezioni della mattinata hanno trovato conferme con l'ufficialità sul sito del Napoli. Il nome del calciatore della Polonia non figura tra quelli che Walter Mazzarri potrà sfruttare nel doppio confronto degli ottavi di finale contro il Barcellona in programma il 21 febbraio e il 12 marzo. Tra l'altro pur essendo invece nella lista Serie A, Zielinski non potrà giocare contro il Verona, nel prossimo impegno a causa di un affaticamento muscolare.

Ma perché Zielinski è stato tenuto fuori dalla lista Uefa del Napoli? Il motivo è legato al braccio di ferro per il possibile rinnovo, mai concretizzatosi. Il calciatore dal canto suo è finito da tempo nel mirino dell'Inter che si è mossa, per il nazionale polacco. Un modo di fare che non è piaciuto al presidente De Laurentiis che lo ha detto a chiare lettere all'amministratore delegato nerazzurro Marotta.

Una situazione che inevitabilmente riduce il numero dei mediani a disposizione del Napoli per l'Europa ma che conferma la volontà di non scendere a compromessi di DeLA. Attualmente infatti a centrocampo ci sono Cajuste, Lobotka e Anguissa, oltre all'ultimo arrivato Traore che però è da valutare non avendo molte partite nelle gambe.

Quello di Zielinski non è l'unico profilo rimasto fuori: anche il neoacquisto Dendoncker è stato escluso, così come Demme che non compare nemmeno nella Lista Serie A. Presenti invece i calciatori arrivati in questo mercato di riparazione ovvero Ngonge, Traoré e Mazzocchi.

Questa i giocatori inseriti nella lista UEFA: Cajuste, Gollini, Lindstrom, Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Nunes Jesus Juan, Olivera, Osimhen, Ostigard, Rrhamani, Silva Duarte (Mario Rui), Simeone, Traore, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Raspadori, Contini, Kvaratskhelia, Bernardo De Souza (Natan), Idasiak