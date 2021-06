Maurizio Costanzo ha firmato con la Roma: lavorerà con Mourinho

Maurizio Costanzo, popolare giornalista e noto conduttore e autore televisivo, è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. Le parole di Costanzo: “Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. Sarà bello fare di una passione una professione”.