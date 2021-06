Granit Xhaka è a un passo dalla Roma: sarà il primo colpo di mercato di Mourinho

La Roma sta per ufficializzare l’acquisto di Granit Xhaka, centrocampista svizzero espressamente richiesto da José Mourinho. L’Arsenal avrebbe accettato l’offerta dei giallorossi che hanno offerto 20 milioni di euro per il calciatore classe 1992. Poi i giallorossi cercheranno di chiudere anche per il portiere del Portogallo Rui Patricio.