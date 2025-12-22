Matteo Politano dopo la Supercoppa: “Conte è il nostro condottiero, lo seguiremo fino alla morte”

Da Bologna al Bologna. Sono passate sei settimane, ma sembra cambiato tutto. Di sicuro è cambiato il modulo del Napoli, che dopo aver perso 2-0 al Dall'Ara lo scorso 9 novembre sembrava sull'orlo di una crisi e invece a Riad dopo il 2-0 alla squadra di Italiano celebra il terzo successo nella Supercoppa Italiana della sua storia. Ennesimo titolo per Antonio Conte, che è stato osannato dopo la finale da uno dei senatori della squadra Matteo Politano che ha usato parole chiarissime: "Conte è il nostro condottiero, lo seguiamo fino alla morte".

Dal ko di Bologna alla Supercoppa con il Bologna

Quando al Dall'Ara il Napoli perse la terza partita del campionato era il 9 novembre. Conte disse parole durissime, scolpite nella pietra: "Io non accompagno il morto". Parole che gli sono state anche rinfacciate nei giorni a seguire e che avevano dato adito a voci sin troppo eccessive. Di ritorno da un breve break, Conte ha rimodellato il Napoli, che ha rapidamente ripreso la retta via inanellando una serie di cinque risultati utili consecutivi, ma due sconfitte hanno cambiato lo scenario, o meglio lo avevano cambiato. Perché ora è arrivato un trofeo.

Antonio Conte con la Supercoppa Italiana, che ha vinto per la 3ª volta da allenatore.

"Abbiamo lavorato in silenzio e portiamo la coppa a casa"

Al termine della partita decisa da una doppietta di David Neres, insieme al brasiliano si è presentato ai microfoni di Mediaset anche Matteo Politano che ha esaltato lo spirito della squadra e soprattutto ha esaltato l'allenatore: "Conte conta tantissimo, è il nostro condottiero, lo seguiremo fino alla morte. Dopo Bologna ci davano tutti per morti, ma abbiamo continuato a lavorare in silenzio e portiamo a casa la coppa".

Il Napoli ha cambiato ancora in Arabia Saudita. Modulo quasi simile, ma Di Lorenzo braccetto di difesa e proprio Politano a tutta fascia. 2-0 al Milan e 2-0 al Bologna, con conseguente titolo conquistato, che rende raggiante Politano: "Siamo venuti qua e volevamo fortemente questo trofeo, l'abbiamo dimostrato in campo facendo una partita eccezionale in cui potevamo fare anche qualche gol in più. Ma siamo davvero contenti di questa vittoria".