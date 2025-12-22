Napoli-Bologna, in diretta la finale di Supercoppa: Elmas e Castro titolari

Si disputa stasera la finale della Supercoppa Italiana 2025. In campo Napoli e Bologna, e cioè le squadre che hanno vinto lo scorso maggio rispettivamente lo Scudetto e la Coppa Italia. I partenopei hanno sconfitto in semifinale 2-0 il Milan, mentre i rossoblu si sono imposti ai calci di rigore contro l'Inter. L'incontro prenderà il via alle 20 ora italiana e si disputerà al King Saud University Stadium di Riyadh. Diretta TV in chiaro su Italia 1. Streaming con Mediaset Infinity gratis. Telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna:
Quali potrebbero essere i rigoristi di Napoli e Bologna
Difficile ipotizzare i nomi dei rigoristi perché essendoci cinque cambi tanto può cambiare. Di sicuro nel Napoli ci sarebbe anche l'opzione Milinkovic-Savic, che ne ha calciato uno nella lunga serie di Coppa Italia con il Cagliari. Il Bologna dai rigori ha già vinto con l'Inter pochi giorni fa.
De Laurentiis parla prima di Napoli-Bologna: "L'Arabia Saudita ha una storia millenaria"
Parlando con Sport Mediaset prima della finale della Supercoppa Italiana Napoli-Bologna, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha parlato dell'evento che si disputa in Arabia Saudita: "Quando si sposa la tradizione con un assetto di modernità, si va sempre oltre. Qui ci sono due milioni di operai che lavorano con tre turni al giorno 24 su 24, mi piacerebbe accadesse a Napoli, a Roma, in Italia, invece abbiamo ancora residui bellici che sono nelle nostre città a raccontare quanto sia incapace la gestione della res pubblica, il governo italiano dovrebbe rendersene conto".
Poi ha continuato dicendo: "Un paese così importante come l'Italia ha tanto da raccontare, a Napoli avremo un milione di stranieri per il Natale, ma non abbiamo strutture adeguate, appariremo deboli nell'accoglienza purtroppo, non mostreremo il meglio di noi, non daremo grande ospitalità. Una volta si parlava di Montecarlo, Las Vegas, adesso se tu non parli di Dubai è come se tu non fossi al centro del mondo. A me questa cosa fa sorridere. Qui in Arabia Saudita, per me, c'è molto di più. Se tu mi parli di Abu Dhabi è un conto: ma l'Arabia ha una sua storia millenaria e straordinaria".
Cosa succede in parità al 90' tra Napoli e Bologna
In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari non ci saranno i tempi supplementari, ma si calcerebbero subito i rigori.
Quando si giocano i recuperi di Serie A
Le quattro partite della 16ª giornata rinviate per la Supercoppa Italiana si disputeranno a metà gennaio. Il 14 sarà il giorno di Napoli-Parma e Inter-Lecce, mentre il 15 si terranno Verona-Bologna e Como-Milan.
Chi ha vinto più supercoppe italiane tra Napoli e Bologna: l'albo d'oro
Il Napoli giocherà per la sesta volta la finale della Supercoppa Italiana. Due i successi dei partenopei, entrambi contro la Juventus: nel 1990 e nel 2014. Per il Bologna è la prima finale in assoluto. La Juventus detiene il record di successi, ben 9, seguono Inter e Milan con 8.
Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Elmas nel tridente di Conte, Castro centravanti di Italiano
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Hojlund, Elmas. All:Conte
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Baridò, De Chiara.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All: Italiano A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian.
In palio 11 milioni di euro: il montepremi del trofeo
Il montepremi complessivo della Supercoppa Italiana 2025 è di 22 milioni di euro, la metà, e cioè 11 milioni di euro andranno a chi conquisterà il titolo. 9,5 milioni per il successo, più 1,5 milioni per un'amichevole contro la vincitrice della Supercoppa d'Arabia. Chi perderà invece la finale incasserà 6,7 milioni.
Come arriva il Bologna
Il Bologna come il Napoli non ha brillato nelle ultime partite di campionato: pari con la Lazio e ko con la Juventus, in mezzo però un pesante successo con il Celta Vigo in Europa League. Venerdì la vittoria ai rigori con l'Inter in Supercoppa. Sesto posto in campionato, quarti in Coppa Italia e tante chance di disputare almeno i playoff in Europa League.
Come arriva il Napoli alla finale di Supercoppa italiana
Se si guarda all'ultima partita disputata si potrebbe dire che il Napoli ci arriva benissimo, il 2-0 al Milan è stato nettissimo. Ma le due partite precedenti sono state negativissime, con due sconfitte patite nelle ultime due trasferte, contro Benfica e Udinese. La squadra di Conte è terza in Serie A e nei quarti di Coppa Italia, mentre ha bisogno di punti per arrivare almeno ai playoff in Champions.
Chi vince la Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna: il pronostico
Il pronostico pende leggermente dalla parte del Napoli, che è avanti rispetto al Bologna in classifica ed è campione d'Italia. Ma il Bologna nella partita secca è avversario tosto, non a caso ha vinto la Coppa Italia e soprattutto un mese e mezzo fa ha vinto l'ultimo precedente con il Napoli, che al Dall'Ara perse per 2-0. Dunque Napoli favorito sì, ma con riserva.
Napoli-Bologna, le probabili formazioni
Conte dovrebbe confermare per dieci undicesimi la formazione che ha vinto con il Milan, l'eccezione è Buongiorno per Juan Jesus. Elmas favorito su Lang. Bologna con Castro centravanti, alle sue spalle Orsolini, Odgaard e Cambiaghi.
Supercoppa Italiana, stasera Napoli-Bologna in diretta: dove vederla in TV in chiaro
La finale della Supercoppa 2025 tra Napoli e Bologna prenderà il via alle 20 italiane. L'incontro si disputerà a Riyadh, ancora una volta sede di questa manifestazione. Napoli-Bologna si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Italia 1, lo streaming sarà disponibile sempre gratis su Mediaset Infinity. Telecronaca di Callegari e Paganin.