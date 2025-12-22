Napoli-Bologna, in diretta la finale di Supercoppa: Elmas e Castro titolari

Parlando con Sport Mediaset prima della finale della Supercoppa Italiana Napoli-Bologna, il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha parlato dell'evento che si disputa in Arabia Saudita: "Quando si sposa la tradizione con un assetto di modernità, si va sempre oltre. Qui ci sono due milioni di operai che lavorano con tre turni al giorno 24 su 24, mi piacerebbe accadesse a Napoli, a Roma, in Italia, invece abbiamo ancora residui bellici che sono nelle nostre città a raccontare quanto sia incapace la gestione della res pubblica, il governo italiano dovrebbe rendersene conto".

Poi ha continuato dicendo: "Un paese così importante come l'Italia ha tanto da raccontare, a Napoli avremo un milione di stranieri per il Natale, ma non abbiamo strutture adeguate, appariremo deboli nell'accoglienza purtroppo, non mostreremo il meglio di noi, non daremo grande ospitalità. Una volta si parlava di Montecarlo, Las Vegas, adesso se tu non parli di Dubai è come se tu non fossi al centro del mondo. A me questa cosa fa sorridere. Qui in Arabia Saudita, per me, c'è molto di più. Se tu mi parli di Abu Dhabi è un conto: ma l'Arabia ha una sua storia millenaria e straordinaria".