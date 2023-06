Matic è un professore in campo e fuori, con quattro parole consola Dybala: “Questo è il calcio” Matic ha consolato Dybala dopo la sconfitta in finale di Europa League utilizzando quattro parole: il centrocampista serbo si è dimostrato un professore in campo e fuori anche a Budapest.

A cura di Vito Lamorte

La delusione è tanta per la Roma dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. I giallorossi ci hanno provato con tutte le loro forze e non hanno mollato un centimetro, ma si sono dovuti arrendere ai calci di rigore. Un epilogo triste che, però, non toglie nulla alla bella campagna europea della squadra di Mourinho, che è andata vicinissima alla seconda coppa continentale in dodici mesi.

Grande tristezza dopo il rigore realizzato da Montiel, che è arrivato dopo gli errori di Mancini e Ibanez che hanno fatto spegnere la fiammella della speranza di poter portare la coppa a casa dagli undici metri.

Tra i più delusi sicuramente Paulo Dybala, che si è lasciato andare in un pianto liberatorio mostrando la sua grande amarezza di fronte alle telecamere. Durante la premiazione, Nemanja Matic si è avvicinato alla Joya e lo ha consolato utilizzando solo quattro parole: "Questo è il calcio".

Il numero 8 della Roma è stato uno dei migliori in campo fino a che il suo fisico ha tenuto botta e in mezzo al campo ha dettato legge in maniera poderosa, sia dal punto di vista fisico che tattico.

Matic ha guidato i suoi nel pressing e ha aiutato la Roma a resistere nei momenti di massima pressione del Siviglia: il cartellino giallo che gli è stato sventolato in faccia dopo pochi minuti avrebbe potuto cambiare il suo approccio alla gara ma, nonostante questo, il serbo è un uomo ovunque e dimostra il motivo per cui servono calciatori forti per questo tipo di partite.

Matic si è dimostrato un professore in campo e fuori, perché oltre ad una grande prestazione sul rettangolo di gioco è stato bravo nell'utilizzare parole semplici e dirette per consolare un compagno nel momento di difficoltà.

(in aggiornamento)