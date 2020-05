Marco Materazzi questa volta ha spiazzato tutti. L'ex difensore campione del mondo, in una diretta Instagram ha fatto i complimenti alla Juventus. Nell'ormai classico appuntamento live sui social con l'ex compagno Bobo Vieri, Matrix parlando dei progressi della nuova Inter di Antonio Conte, ha evidenziato come il gap dalla squadra bianconera sia ancora notevole. Dopo tante stoccate ai rivali di sempre l'ex Inter ha riconosciuto il valore della formazione di Maurizio Sarri.

Marco Materazzi in diretta con Vieri torna a parlare del 5 maggio e sottolinea i meriti della Juventus

Nella diretta Instagram con Bobo Vieri Marco Materazzi è tornato a parlare del 5 maggio. L'ex difensore questa volta, ha sottolineato anche i meriti della Juventus, protagonista di un sorpasso all'ultima curva nei confronti dell'Inter sconfitta nell'ultima giornata dalla Lazio: "Io lo dico sempre, non me ne vogliano i tifosi della Juve, ma quello del 5 maggio era lo scudetto più bello, perché inaspettato. Perché arrivavi da degli anni ancora peggiori. Poi piano piano avevamo costruito, erano arrivati tanti giocatori. Poi purtroppo è andata come è andata, merito a chi l'ha vinto e pace per loro. Però era il più bello, eravamo forti, c'erano tanti italiani che non guasta mai. C'erano tanti stranieri ma c'era una colonna vertebrale italiana che fa sempre tanto, non a caso la Juventus è così forte perché ci sono stati tanti italiani"

I complimenti inaspettati di Materazzi alla Juventus

Dal duello Inter-Juventus del passato a quello attuale. Matrix ha sottolineato i progressi della nuova squadra di Antonio Conte che ha comunque ancora tanta strada da fare rispetto a quella bianconera: "Sì stanno facendo tanto, ma la Juve è ancora superiore. Bisogna dirlo, altrimenti sembriamo quelli che fanno i grossi dietro la tastiera. Loro hanno lavorato bene negli anni, ma sono sicuro che arriveremo anche noi. Quest'anno è mancato qualcosa negli scontri diretti, ma se ricomincia il campionato non è detto niente eh. A porte chiuse poi, è un altro campionato. Vedremo. Poi che vinca il migliore".