Mastour incassa la promessa del suo ex allenatore: “Appena trovo squadra è il primo che chiamo” Finalmente un raggio di luce nel cielo di Hachim Mastour, 23enne talento marocchino disoccupato da mesi: arriva la pubblica promessa del suo ex allenatore.

A cura di Paolo Fiorenza

Hachim Mastour compirà 24 anni il prossimo mese di giugno ed è ormai disoccupato dalla scorsa estate, quando il suo contratto con la Reggina fu risolto con una stagione di anticipo, dopo essere tornato dal prestito al Carpi in Serie C. Un gol in 10 presenze, questo era stato il ruolino del talentuoso fantasista marocchino nel semestre trascorso in Emilia, dopo un anno e mezzo incolore alla Reggina (tante panchine e non convocazioni, appena 12 presenze totali senza alcuna rete).

Nonostante il calcio professionistico continui a respingerlo – l'ultima volta è stata il mese scorso quando sembrava fatta col Foggia, salvo restare col cerino in mano a causa della rottura poi ricomposta tra la società pugliese e il tecnico Zeman che non lo voleva in squadra – Mastour non molla e continua ad allenarsi per farsi trovare pronto. "Pazienza", scrive su Instagram il ragazzo nato a Reggio Emilia, e del resto alla sua età sarebbe assurdo darsi per vinto, dopo aver fatto sognare i tifosi del Milan di avere tra le proprie file un giovanissimo fenomeno, quando a soli 14 anni Galliani lo strappò all'Inter.

Mastour giovanissimo al Milan

Poi le cose non sono andate come sperato e Mastour non ha mai giocato una sola partita ufficiale con la prima squadra rossonera, non riuscendo ad imporsi neanche nei prestiti a Malaga e Zwolle, così come in Grecia al Lamia dopo aver lasciato il Milan. E tuttavia c'è qualcuno che non ha dimenticato quel ragazzo dal talento così luminoso e gli fa una bella promessa pubblica: ritrovarsi assieme appena sarà possibile, che è anche un auspicio personale, perché significherebbe che anch'egli ha trovato lavoro.

È l'ultimo allenatore avuto da Mastour al Carpi, Sandro Pochesci, attualmente senza panchina, a spendere bellissime frasi per il trequartista marocchino: "Vorrei dire a Zeman che non mi sono piaciute le sue parole, non ci si rivolge così a un ragazzo che è in difficoltà", premette il 58enne ex tecnico della Ternana, ricordando quanto aveva detto il boemo qualche settimana fa ("Da piccolo sapeva giocare, era tecnicamente bravo, ma da grande non ha mai visto la palla").

Mastour in maglia Reggina

"Zeman avrebbe potuto semplicemente dire che Mastour non si adatta al suo progetto tattico, visto che è un trequartista puro. Senza altre considerazioni sul vedere o meno la palla – continua Pochesci alla Gazzetta dello Sport, mandando poi un messaggio di speranza al 23enne – Con me stava facendo la differenza, giocava dietro le punte e l'ha frenato solo un problema muscolare. I numeri che ha sono fuori categoria per la Serie C, se acquisisce intensità e gamba in Serie B può starci alla grandissima perché ci sono pochi con la qualità che ha lui. Chiaramente, deve ricordarsi che il calcio è anche giocare senza palla, ma per quello ci sono gli allenatori. Appena trovo squadra, Hachim è il primo che chiamo. Molti parlano di lui per sentito dire, io lo conosco e so che voglia ha di ricominciare e riscattarsi. Ha solo 23 anni". Parole che sono benzina per le ambizioni ancora intatte di Mastour: un giorno potrebbe vedere il display illuminarsi e leggere il numero di una persona che finalmente crede in lui, Sandro Pochesci.