Mastour in campo per allenarsi con la sua nuova squadra, Zeman non si presenta: caos a Foggia L’ex enfant prodige del Milan Hachim Mastour sta per essere ufficializzato dal Foggia, ma il club rossonero piomba nel caos. “Da piccolo sapeva giocare, ma da grande non ha mai visto la palla”: la sentenza di Zeman.

A cura di Paolo Fiorenza

È caos a Foggia, dopo che nel pomeriggio la squadra rossonera ha ripreso gli allenamenti a 48 ore dalla sconfitta casalinga contro il Latina. Sul campo è presente anche Hachim Mastour, ormai prossimo ad essere ufficializzato come nuovo acquisto dei Satanelli, dopo che già domenica scorsa si trovava sugli spalti dello stadio Zaccheria per assistere al match valido per il Girone C della Serie C. Chi invece clamorosamente non c'è a dirigere gli allenamenti, così come non è presente neanche il suo storico vice Cangelosi, è il tecnico Zdenek Zeman, la cui rottura col club pugliese sembra difficilmente sanabile.

Il 74enne boemo dovrebbe dunque seguire il destino del Ds Peppino Pavone, sorprendentemente sollevato dall'incarico poche ore dopo la sconfitta interna per 3-1 con il Latina. Il Foggia è comunque ancora in zona playoff, in virtù della sua ottava piazza, anche se lo stesso Latina e la Juve Stabia, rispettivamente in 11ª e 12ª posizione ed attualmente prime escluse, sono appena pochi punti dietro. Il dirigente rossonero, che in questa stagione aveva ricostruito con Zeman l'asse del ‘Foggia dei miracoli' che 30 anni fa diede spettacolo in Serie A e sfiorò la qualificazione in Coppa UEFA, rappresentava il cuscinetto tra il tecnico e il presidente Canonico e sono in molti a pensare che a questo punto anche l'ex allenatore di Lazio e Roma farà le valigie.

Nella giornata di ieri si erano sparse anche voci di dimissioni, soluzione probabilmente auspicata dal numero uno del club, ma ad ora non sembra quella l'intenzione di Zeman, il cui feeling con Canonico non è mai decollato. I risultati soddisfacenti avevano coperto tutto, ma la sconfitta col Latina – arrivata peraltro dopo un mese di inattività e con 5 positivi al Covid in rosa – ha stappato la rabbia presidenziale che colpendo Pavone ha dato una spallata anche a Zeman. Col quale un altro fronte di scontro – oltre al campo – è anche il mercato, dove la divergenza si era manifestata già nello scorso ottobre, quando Canonico voleva portare in rossonero lo svincolato Oliver Kragl e il tecnico disse no.

Scenario che si è riproposto pari pari quando il presidente del Foggia ha deciso di dare una nuova chance al 23enne Mastour, l'attaccante marocchino ex enfant prodige preso a 14 anni dal Milan nel 2012 e poi smarritosi senza neanche aver mai vestito la maglia rossonera della prima squadra. Dopo i prestiti infruttuosi al Malaga e allo Zwolle, è seguito un anno a Milanello senza essere mai preso in considerazione ed arrivare solo a fine contratto nell'estate del 2018, quindi le esperienze ugualmente incolori in Grecia col Lamia e con Reggina e Carpi. Disoccupato dalla scorsa estate, dopo aver risolto con un anno d'anticipo il contratto con la Reggina, Mastour in questi mesi ha continuato ad allenarsi da solo, come documentato dalla sua attività sui social, fino alla chiamata del Foggia. Più precisamente del suo presidente, visto che Zeman è di tutt'altra idea e lo ha fatto chiaramente intendere a precisa domanda nel dopo partita col Latina.

"Mastour? Da piccolo sapeva giocare, era tecnicamente bravo, ma da grande non ha mai visto la palla", è stata la sentenza del boemo sul fantasista nato a Reggio Emilia, che ha al suo attivo una presenza con la Nazionale del Marocco. Presente oggi all'allenamento, il 23enne è dunque vicino al rientro nel calcio professionistico: con quale tecnico in panchina è tutto da vedere.