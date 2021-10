“Basta cattiverie su di me!”: Mastour rompe il silenzio e racconta la sua verità Hachim Mastour torna a parlare per raccontare la sua verità a distanza di qualche mese dalla rescissione del contratto con la Reggina. Adesso il talento ex Milan è senza squadra a 23 anni, ma non vede l’ora di tornare a giocare e per questo non può accettare alcune cose che ha letto sul suo conto.

A cura di Paolo Fiorenza

Hachim Mastour dallo scorso luglio è svincolato, senza squadra dopo aver rescisso il contratto che lo legava per un altro anno alla Reggina, ma a 23 anni non vuole essere considerato un ex giocatore. Il ragazzo di origini marocchine nato a Reggio Emilia non vede l'ora di tornare a fare quello che più ama e che sogna ancora di trasformare nella propria professione: allacciarsi gli scarpini da calcio e correre su un prato inseguendo un pallone. Il talento del resto è fuori discussione: parliamo di un predestinato che a 14 anni fu acquistato dal Milan con la benedizione di Adriano Galliani, uno che in fatto di campioni ha l'occhio lungo.

Tuttavia poi le cose non sono andate come sperava Mastour, ma anche come si auguravano i club che – dopo il fallimento in rossonero – hanno provato a dargli la possibilità di rilanciare la sua ancora giovanissima carriera: Lamia in Grecia, Reggina e Carpi sono state le ultime tappe che lo hanno portato adesso ad attendere la chiamata giusta per tornare a giocare. Il ragazzo ci crede e si allena quotidianamente: i video che pubblica sui propri profili social mostrano un atleta tirato dal punto di vista fisico, che non si è affatto lasciato andare.

Per questo Mastour ha voluto replicare a qualche reazione che aveva suscitato il suo ultimo post su Twitter, che lo ritraeva prendere il sole su una sdraio. Non è quella un'immagine che rappresenta certo il suo disimpegno dallo sport: "Basta cattiverie su di me! Mi alleno tutti i giorni, mi impegno tutti i giorni per essere in forma e pronto – ha scritto su Instagram – Ditemi cosa c'è di male se tra un allenamento e l'altro si prende un po' di sole dove tra l'altro si vede il fisico allenato. Nessuno vive con me e sa come sto e quanta sofferenza c'è ma bisogna essere forti. Sono un ragazzo come tutti che ha un sogno, se hanno strumentalizzato il mio essere non è colpa mia! Non ho mai parlato ma adesso basta!!!".

Mastour è pronto e si mette in vetrina: è giovane, fisicamente a posto e soprattutto sa giocare a calcio. Possibile che nessuna squadra abbia ancora voglia di puntare su un ragazzo dal talento cristallino e con la voglia di spaccare il mondo?