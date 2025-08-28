Marotta fa una gaffe in diretta sulla TV turca sbilanciandosi con parole clamorose su Calhanoglu

Marotta ha spiazzato i tifosi parlando della possibile cessione di Calhanoglu ma è tutto frutto di un malinteso: il presidente dell’Inter ha confuso i suoi giocatori.

L'Inter ha scoperto quali saranno le otto avversarie che affronterà nella fase campionato della Champions League, ma dopo i sorteggi l'attenzione si è spostata tutta sulle particolari dichiarazioni di Giuseppe Marotta che hanno sollevato un vero caso. Il presidente nerazzurro si è lasciato andare a qualche indiscrezione sul mercato, ma ha frainteso la domanda del giornalista e ha lanciato una vera e propria bomba aprendo alla cessione di Hakan Calhanoglu nelle ultime ore di mercato, confondendolo però con Mehdi Taremi.

Cosa ha detto Marotta su Calhanoglu

Il numero uno dell'Inter ha lasciato senza parole tutti i tifosi durante l'intervista alla televisione turca TRT Sport. Il giornalista gli ha chiesto del futuro di Calhanoglu, per il quale c'è ovviamente grande interesse in Turchia, e Marotta ha dato una risposta spiazzante: "Hakan deve prendere la sua decisione sul suo futuro in questo momento. Dopo che avrà preso la sua decisione, prenderemo le misure necessarie come club". Parole che sembravano aprire a una cessione, un tela delicato viste le vicende che hanno segnato il centrocampista all'inizio di questa sessione di calciomercato, quando sembrava a un passo dal Galatasaray.

La confusione su Taremi

In realtà Marotta non aveva intenzione di scompigliare le carte sul futuro di Calhanoglu. Come confermato dall'Inter e più tardi anche dalla tv turca, è stato tutto frutto di un malinteso: il presidente nerazzurro aveva confuso il centrocampista con Taremi che è effettivamente in uscita dopo l'offerta dell'Olympiacos, facendo una grandissima gaffe. Una semplice disattenzione sul protagonista della domanda stava per creare un caso di mercato, ma in realtà Marotta parlava dell'addio imminente dell'iraniano.

Il malinteso è chiaro ed evidente, soprattutto perché un secondo più tardi Marotta ha effettivamente parlato di Calhanoglu contraddicendosi da solo: "Ha fatto 4 anni splendidi e continuerà a farli perché anche quest'anno il suo apporto sarà importante". Dunque il turco non si muove dall'Inter e la bomba di mercato che inizialmente ha spaventato i tifosi non era altro che un aggiornamento sulla cessione di Taremi, suo malgrado confuso con il centrocampista.