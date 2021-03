Mario Alberto Santana da Comodoro non ha nessuna intenzione di smettere di stupire il mondo del calcio e a 39 anni regala giocate di classe purissima in Serie C. Il calciatore argentino del Palermo ieri sera ha deciso il derby di Sicilia contro il Catania con una rete bellissima e pesantissima allo stadio Massimino: il numero 11 rosanero, entrato pochi minuti prima dell'ora di gioco, ha raccolto un pallone nei pressi dell'angolo destro dell'area piccola della porta dei catanesi dopo un tocco di testa di un difensore, ha stoppato di petto e ha fatto scendere il pallone quel tanto che bastava per colpirlo in maniera perfetta di collo pieno. La corsa della palla è terminata all'incrocio dei pali alla destra di Confente, che nulla ha potuto sulla conclusione del calciatore offensivo rosanero. Delirio Palermo, Catania all'inferno.

Grazie a questo stupendo gol Mario Alberto Santana è diventato una vera a propria leggenda rosanero: grazie al gol realizzato ieri sera l'esterno offensivo argentino è diventato il primo giocatore nella storia del Palermo ha segnare in tutte le prime quattro categorie, dalla Serie A alla Serie D.

La prima rete con la maglia rosanero è datata 19 novembre 2002 contro il Vicenza (1-2) in Serie B e dopo 18 anni Mario Santana ha deciso il derby contro il Catania: mancava solo una rete nella terza lega dei professionisti italiani per raggiungere questo importante traguardo e Santana ha scelto la serata giusta. Per l'argentino quella attuale è la terza esperienza con la maglia del Palermo dopo quelle in Serie B e in Serie A: nell'agosto del 2019 è tornato nuovamente in Sicilia ripartendo dalla Serie D e dopo essere stato il capitano della promozione dello scorso anno si è preso la soddisfazione di decidere il derby di Sicilia e scrivere il suo nome nella storia del Palermo.