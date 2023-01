Mariano Diaz addormentato 8 ore per un tatuaggio: è una tecnica innovativa per non sentire dolore L’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz è volato a Los Angeles per sottoporsi ad un tatuaggio con una tecnica innovativa: un lusso che non è alla portata di tutti, visto quanto costa.

A cura di Paolo Fiorenza

Che fine ha fatto Mariano Diaz? Quando aveva 23 anni il calciatore dominicano era stato aggregato da Zidane alla prima squadra del Real Madrid, in quello che sembrava essere il primo passo di una luminosa carriera. Negli anni successivi tuttavia le promesse non sono state mantenute: l'attaccante ha ballato una sola stagione, quella ottima disputata al Lione nel 2017/18, in cui realizzò 21 gol in 45 presenze in tutte le competizioni.

A fine campionato il Real lo riacquistò per ben 33 milioni di euro più bonus, ma da allora Mariano è di fatto sparito dai radar, giocando molto poco a Madrid. Fino ad arrivare alla scorsa stagione – in cui ha totalizzato solo 11 presenze – ed infine a quella attuale, l'ultima del contratto che lo lega alle merengues, dove Ancelotti davvero non lo ha utilizzato quasi mai: solo 25 minuti distribuiti in 5 apparizioni. Di fatto il dominicano sta aspettando, lautamente retribuito, di essere libero a fine anno di trasferirsi a parametro zero ovunque sia di suo gradimento.

Mariano Diaz in azione con la maglia del Real Madrid: gli ultimi 5 anni sono stati impalpabili

Avrà 30 anni il 1° agosto, può spuntare ancora un buon contratto nel calcio europeo. A dire il vero qualcuno sta pensando di prenderselo già nell'attuale sessione di mercato: Espanyol, Wolverhampton e Lazio, alle prese con gli acciacchi di Immobile. Il problema di chi vuole anticipare l'arrivo di Mariano – che il Real lascerebbe partire molto volentieri gratis pur di toglierselo dal libro paga – è proprio il suo stipendio di 4,5 milioni: l'attaccante non vuole rinunciare ad un solo euro della somma che ancora gli spetta da qua a giugno.

Dal canto suo, il dominicano vive la situazione molto tranquillamente, allenandosi al meglio e pensando a come spendere i 12mila euro che guadagna ogni giorno per il solo fatto di svegliarsi. Mariano ha approfittato della sosta per i Mondiali per volare a a Los Angeles, dove lo aspettava il tatuatore Ganga. Un virtuoso di quest'arte, che sta diventando sempre più famoso tra le stelle di tutti gli sport, grazie alla tecnica innovativa che mette in atto per fare tatuaggi "senza dolore".

La tecnica del tatuatore spagnolo consiste nel far dormire il cliente sotto anestesia per 8 ore (o finché dura la realizzazione dell'opera) e far tatuare da un team di cinque professionisti la parte del corpo che si preferisce. Mariano ha scelto la schiena, dove è stato realizzato un disegno con motivi felini e la scritta "indomabile". Questo tipo di tatuaggio permette a chi vi si sottopone di non sentire né gli aghi né alcun dolore, mentre dal canto suo il tatuatore ha maggiore tranquillità nell'eseguire il disegno senza movimenti strani. Dopo che il tatuaggio è completo, il cliente viene svegliato e gli viene mostrato il risultato finale.

Ovviamente questa tecnica non è esattamente alla portata di tutti, anzi è un lusso a tutti gli effetti visto quanto costa. La cifra spesa può infatti superare i 10mila euro. Oltre a Mariano Diaz, sotto le sapienti mani di Ganga sono passati Lonzo Ball (basket NBA), Tyreek Hill (football NFL) e il rapper Post Malone.