Marco Tardelli alla Rai sul caso Iran: “Bastonati ai Mondiali, una vera mancanza di rispetto”

Marco Tardelli ha preso le difese dell’Iran dopo il trattamento ricevuto ai Mondiali, un episodio in particolare non è stato per niente gradito dall’ex campione del mondo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il rocambolesco pareggio 3-3 tra Algeria e Austria e la conseguente eliminazione dell'Iran sono stati oggetto di discussione anche negli studi Rai. Nel pre-partita del match tra Sudafrica e Canada, che ha aperto la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali, Marco Tardelli è intervenuto sulle polemiche delle ultime ore sul trattamento riservato alla nazionale iraniana negli USA. L'ex grande gloria della Nazionale e campione del mondo, ha spiegato quella che a suo dire è stata la vera mancanza di rispetto nei confronti di Taremi e compagni.

Tardelli su Algeria-Austria e l'eliminazione dell'Iran

In realtà Tardelli quando si è espresso sulle squadre eliminate nella fase ai gironi ha dimostrato di essere rimasto più dispiaciuto per la Turchia del connazionale Montella: "È stata sfortunata. Montella ha fatto delle buone gare, ha vinto l'ultima e avrebbe potuto partecipare ancora a questo Mondiale. Mi dispiace". Quando il discorso si è spostato sul presunto "biscotto" tra Algeria e Austria che ha praticamente fatto fuori l'Iran, ha dimostrato di non voler credere alle teorie circolate alla vigilia, che avevano spinto gli stessi iraniani a lasciare un biglietto per invitare tutti al rispetto e al fair play.

Tardelli sul gol annullato all’Iran contro l’Egitto

L'ex campione e attuale opinionista Rai, ha iniziato in modo soft: "Mi fa pensare che siano stati un po' leggeri e che, alla fine, forse non si aspettassero il terzo gol dell'Algeria. Poi sono riusciti a pareggiare, fortunatamente sono riusciti a pareggiare". Di fronte alla domanda diretta sul rispetto mostrato dalle due squadre al gioco del calcio e dunque anche all'Iran, Marco Tardelli non ha cambiato registro: "Fra le squadre sì, sicuramente sono state un pochino più calme. Io non voglio dire che ci sia stato un biscotto o meno, però hanno avuto un pochino di calma".

Tardelli indignato per il gol annullato all'Iran contro l'Egitto

Le cose cambiano però quando scorrono le immagini del gol annullato all'Iran in pieno recupero contro l'Egitto per un fuorigioco letteralmente millimetrico. Marco Tardelli qui punta il dito ed è molto più perentorio, con la difesa a spada tratta dell'Iran bistrattato ai Mondiali: "Io credo che la vera mancanza di rispetto sia stata qui, in questo fuorigioco che, secondo me, non è possibile fischiare a una squadra come l'Iran, che era già stata bastonata per tutto il Mondiale. Per tutto il Mondiale è stata bastonata". Il riferimento è alle polemiche del gruppo iraniano sul trattamento ricevuto oltreoceano, considerato a dir poco ostico anche solo per preparare al meglio le partite.