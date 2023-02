Marcelo torna dove tutto è iniziato: ufficiale il trasferimento al Fluminense Marcelo, ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana, si è legato ufficialmente al Fluminense.

A cura di Marco Beltrami

Marcelo ha trovato una nuova squadra. L'esperto terzino brasiliano è ufficialmente un giocatore del Fluminense che ha formalizzato oggi il suo ingaggio sui suoi canali social. Un'operazione di mercato dal sapore speciale per questo club brasiliano, visto che il classe 1988 aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio che conta proprio con la casacca del "tricolor carioca"

"È il momento di tornare a casa". Così sia il Fluminense che Marcelo hanno confermato la positiva conclusione della trattativa che era stata anticipata nei giorni scorsi su un popolare canale Youtube. Il laterale era rimasto svincolato dopo la fine della parentesi all'Olympiacos arrivata in seguito alle eccezionali stagioni con la casacca del Real Madrid, dove aveva collezionato successi a non finire, e in primis la bellezza di cinque Champions League.

Impossibile dire di no al Fluminense che nel 2007 lo cedette alle merengues per 9 milioni di euro. Bravi gli spagnoli a vedere in quel promettente ragazzo le stigmate del campione. Adesso dopo 16 anni ecco il ritorno nel "Flu", come uno dei principali colpi di mercato del club. Marcelo era cresciuto proprio nelle giovanili del club, che gli aveva permesso poi di esordire in prima squadra. La sua storia con la maglia verdebiancogranata è fatta di 40 partite giocate con sei gol e tre assist.

Un bottino che ora è destinato ad aumentare. Grande entusiasmo per Marcelo che nelle scorse settimane era stato accostato anche all'Al-Nassr, dove avrebbe raggiunto l'amico e compagno di tante avventure Cristiano Ronaldo. E invece ecco il ritorno in patria: difficile dire di no al richiamo del cuore. Il Fluminense ora sogna un altro colpo a sensazione: dopo Marcelo, la speranza è di ingaggiare anche Thiago Silva. Il futuro può attendere, ora è il momento di godersi il figliol prodigo.