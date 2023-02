Marcelo rescinde con l’Olympiacos dopo solo 4 mesi: dietro ci sarebbe lo zampino di Ronaldo Il difensore brasiliano ha rescisso anticipatamente con il club greco, lasciando immediatamente la Grecia. Dietro alle motivazioni della scelta ci sarebbero diverse proposte tra cui l’invito di Cristiano Ronaldo a raggiungerlo all’Al Nassr.

A cura di Alessio Pediglieri

Marcelo rompe con l'Olympiacos dopo solamente 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto con il club greco e con solo poco più di 300 minuti giocati in stagione. Un vero e proprio "fiasco" lo hanno definito in Grecia e il difensore brasiliano ha fatto spallucce, preferendo chiudere subito la sua avventura e aprirne un'altra. Anche il club sarebbe stato d'accordo nell'anticipata conclusione dell'intesa che prevedeva un anno di contratto, fino al 30 giugno 2023.

L'ultima apparizione in campo di Marcelo con la maglia dell'Olympiacos nel campionato greco risale all'11 gennaio. Da allora in poi, solo tribuna per un acquisto che è già stato definito un vero e proprio "flop" dopo che il suo avvento in Grecia aveva fatto clamore, con il classico bagno di folla di 25.000 tifosi biancorossi che erano accorsi a riceverlo al suo arrivo al Pireo. Un arrivo, oltretutto a parametro zero che aveva esaltato il calcio greco: "Questo tipo di acquisti avviene una o due volte ogni dieci anni in Grecia. Rivaldo… ora Marcelo o James… possono aiutare ad alleviare le critiche dei tifosi" aveva scritto la stampa greca, "ma l'Olympiacos ha avuto l'opportunità di ingaggiare un giocatore di classe che aiuterà la crescita del club, è uno dei calciatori più seguiti al mondo e gioca in Grecia".

Invece, le parole sono rimaste tali come le attese. Marcelo è stato semplicemente una totale delusione: tre gol in 10 partite e appena due gare da titolare per un totale desolante di 332 minuti di cui la maggior parte in Coppa e soltanto 92 nel campionato greco. E così sabato 18 febbraio si è deciso in accordo con la società che fosse già arrivato il tempo di ritornare sui propri passi. Addio all'Olympiacos e pensieri subito votati al futuro, a tal punto che Marcelo ha immediatamente smesso di seguire il club greco sui social, scatenando la rabbia furiosa dei tifosi che si sono sentiti traditi dal brasiliano.

Marcelo nell'arco di questo scorcio di stagione ha subito diversi problemi saltando otto partite in totale e attualmente è ufficialmente infortunato, anche se per la stampa locale è semplicemente una decisione di comodo tra giocatore e club per evitare ulteriori polemiche. Intanto Marcelo ha già deciso di lasciare la Grecia per fare subito ritorno a Madrid, dove troverà posto nel Real Madrid, la sua ex squadra che ha già dato disponibilità per curarlo. "Motivi personali e professionali" fanno sapere dalla Grecia, queste le spiegazioni della scelta di interrompere il rapporto con l'Olympiakos ma dietro al velo dei problemi col club si celerebbero altre offerte sopraggiunte nel frattempo, una in particolare.

Le voci di mercato hanno infatti iniziato subito a rimbalzare, con possibili interessamenti della MLS americana, un ritorno in Brasile o la possibilità di giocare nella Liga MX, il massimo campionato messicano. Tutte suggestioni che potrebbero restare tali davanti al vero obiettivo cui punterebbe Marcelo: trasferirsi in Arabia Saudita, alla corte di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr. Infatti, per molti, dietro alla chiusura anticipata con l'Olympiakos, ci sarebbe proprio lo zampino di Cr7 che avrebbe invitato l'ex compagno delle mille vittorie ai tempi del Real Madrid a raggiungerlo nel suo attuale club Al Nassr. Dove sta già iniziando a inanellare record e giocate da campione.