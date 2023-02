Errore clamoroso di Cristiano Ronaldo, ma è il più furbo di tutti: lo trasforma in una genialata Episodio curioso nella sfida tra l’Al-Nassr e l’’Al-Taawoun con Cristiano Ronaldo protagonista. Un suo errore clamoroso si è trasformato in una genialata.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo ancora protagonista in Arabia Saudita. Dopo il clamoroso poker di gol nel match contro l’Al-Wehda, c’era grande curiosità intorno alla quarta uscita del giocatore portoghese con la maglia dell’Al-Nassr. Il 38enne attaccante è partito titolare nella sfida contro l’Al-Taawon, che la formazione gialloblu ha vinto di misura con il risultato di 2-1. Pur non segnando ha trovato comunque il modo di rendersi protagonista con una situazione molto particolare.

Un match non semplice per la formazione di Riyadh che dopo aver sbloccato il risultato in apertura, ha incassato il pareggio di Medran nel secondo tempo. A poco meno di un quarto d’ora dal fischio finale, ci ha pensato Madu a segnare la rete decisiva. E Cristiano? L’ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha trovato il modo di rendersi decisivo pur senza entrare nel tabellina dei marcatori, visto che ha firmato una doppietta di assist, i primi della sua nuova esperienza.

Curioso in particolare quanto accaduto in occasione della seconda marcatura, con un'azione a dir poco rocambolesca. Un tiro di Luiz Gustavo dall'interno dell'area è arrivato sui piedi di Cristiano Ronaldo, lasciato colpevolmente solo a pochi passi dalla linea di porta. A sorpresa però, l'attaccante non è riuscito a deviare la sfera in gol, con un tocco che per lui sarebbe stato semplice. Non si è fatto trovare pronto dunque il sempreverde lusitano che però con la sua deviazione quasi da difensore ha messo il compagno in condizione di battere a rete.

Un errore che si è trasformato in una genialata, visto che Madu ha dovuto solo accompagnare la palla con un tocco a botta sicura. Tutti hanno celebrato l'assist di Cristiano Ronaldo, che anche quando sbaglia trova il modo di rendersi insomma decisivo tra l'altro indicando con il braccio al compagno la direzione del suo tiro.

Inizialmente la rete era stata annullata, e dunque nessuno ha potuto esultare, proprio in quanto la posizione di Ronaldo era stata considerata irregolare. Decisivo in tal senso l'intervento del Var che ha ufficializzato la marcatura per la gioia di CR7 e dei compagni, che si sono ripresi la vetta della classifica.