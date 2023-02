Cristiano Ronaldo firma primo poker in Arabia Saudita: supera i 500 gol nei campionati, nuovo record Cristiano Ronaldo firma il suo primo poker con la maglia dell’Al-Nassr e in Arabia Saudita coglie un nuovo record: superata quota 500 gol nei campionati nazionali.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo si è definitivamente sbloccato anche con la maglia dell'Al-Nassr e ha messo a referto nuovi record personali dopo il suo primo poker in Arabia Saudita. Dopo qualche giorno di adattamento, ora il lusitano ha mostrato il suo potenziale e la sua voglia di dimostrare di essere ancora un calciatore determinante.

Nella sfida di campionato contro l'Al Wahda, CR7 ha messo a segno le quattro reti che hanno permesso alla sua squadra di vincere e di portarsi in testa alla classifica con una partita in meno dell'Al-Shabab secondo.

Per Ronaldo si tratta dei primi gol su azione della sua nuova avventura, ma si tratta di un poker che firma un nuovo formidabile record per il portoghese: il cinque volte Pallone d'Oro grazie a queste marcature è arrivato a quota 503 gol realizzati nei campionati nazionali.

Con le marcature di oggi, Cristiano Ronaldo si è portato a 824 reti in gare ufficiali nella sua carriera: è il massimo cannoniere nella storia del calcio mondiale.

Il conto è presto fatto: 311 marcature con il Real Madrid, 103 con il Manchester United, 81 con la Juventus, 3 con lo Sporting Lisbona e 5 con l'Al-Nassr.

Le reti di Cr7 sono tutte diverse. In occasione della prima, ricevuta palla in area ha battuto di sinistro il portiere che aveva abbozzato l'uscita; mentre i raddoppio lo ha firmato col destro in diagonale.

Nella ripresa arrivano le altre due reti: la terza su calcio di rigore mentre per il poker s'invola verso l'area, si fa respingere la conclusione dal portiere ma sulla seconda conclusione non può sbagliare. Nei minuti finali CR7 va vicinissimo alla quinta rete su punizione.

Dopo il fischio finale l'arbitro firma il pallone e lo consegna a Ronaldo.

Come già anticipato, questo risultato permette alla squadra allenata da Rudi Garcia di tornare in vetta alla massima serie saudita in vista che l'Al-Hilal e l'Al-Ittihad, rispettivamente terza e quarta, recuperino le loro partite.