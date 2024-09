video suggerito

Bonaventura è già una stella in Arabia Saudita, gol e assist: lo hanno ribattezzato “il Filosofo” Jack Bonaventura è diventato una stella in Arabia Saudita a tempo di record: amatissimo dai tifosi dell’Al Shabab, il 35enne centrocampista è stato ribattezzato “il Filosofo italiano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Giacomo Bonaventura è già diventato qualcuno in Arabia Saudita, conquistando subito i tifosi dell'Al Shabab, uno dei club con base nella capitale Riad, dove il 35enne centrocampista è approdato la scorsa estate a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Fiorentina. Giocatore tuttora integro, Jack è immediatamente stato messo al centro della squadra dall'allenatore Vitor Pereira ed è esploso nell'ultima partita di coppa nazionale, vinta 3-1 dall'Al Shabab in trasferta sull'Al Kholood: il marchigiano ha messo a segno il gol del pareggio dopo lo svantaggio iniziale e poi ha servito un bellissimo assist per la rete che ha chiuso il match. Sui social i tifosi sono pazzi di lui: "Che giocatore", "il Filosofo italiano".

Bonaventura stella dell'Al Shabab in Arabia Saudita

L'Al Shabab è una squadra che nelle ultime stagioni naviga stabilmente nelle posizioni di vertice della Saudi Pro League: si è classificata seconda nel 2021 e poi due volte quarta, pur non avendo una rosa imbottita di stranieri strapagati come i vari Al Nassr di Ronaldo, Al Hilal di Neymar e Al Ittihad di Benzema. Oltre a Bonaventura, giocano nell'Al Shabab il belga Yannick Carrasco e in difesa quel Wesley Hoedt passato in Serie A con la maglia della Lazio.

In campionato la squadra è seconda dopo le prime quattro giornate – in cui Jack ha giocato praticamente sempre, salvo gli ultimi minuti di un paio di match – mentre nella coppa nazionale si è qualificata per gli ottavi col 3-1 rifilato all'Al Kholood. Il gol del pareggio di Bonaventura è arrivato negli ultimi minuti del primo tempo, con un diagonale di prima intenzione dopo aver ricevuto palla in piena area sulla destra.

Ancora più bella l'azione personale con cui nella ripresa Jack ha lasciato sul posto un difensore avversario e poi ha crossato dalla destra un pallone che il suo compagno Hamed-Allah ha solo dovuto spingere nella porta vuota.

Jack diventa "il Filosofo italiano" per i tifosi

In un calcio di livello non eccelso come quello saudita (se n'è già accorto anche Pioli, godendo per una vittoria ‘regalata' al suo Al Nassr in pieno recupero da un errore incredibile degli avversari), uno come Bonaventura davvero può fare la differenza anche a 35 anni. Ben pagata peraltro, visto che l'ex Atalanta, Milan e Fiorentina percepirà 4 milioni netti per quest'anno, con contratto che scade nel giugno prossimo ma ha un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

"Quando il saggio Bonaventura riceve la palla, sceglie con attenzione tra le opzioni disponibili, come se rivedesse le dimensioni di una teoria filosofica! – scrive entusiasta un tifoso in un tweet – Elude gli avversari come se stesse facendo argomentazioni complesse, poi li invita a seguire i suoi passi intelligenti. Il suo tiro potente è come una convinzione ferma e imbattibile. Questo è un riassunto di come gioca Filosofo italiano".

Più che un calciatore, in Arabia il buon Jack è diventato la reincarnazione di Platone e Aristotele messi assieme…