video suggerito

González ritrova il portafoglio dopo 8 mesi, dentro c’è qualcosa di sorprendente: “Questo non succede a tutti” Il difensore spagnolo che gioca coi sauditi dell’Al-Qadsiah ha registrato un video per raccontare la sua incredibile storia. Aveva perso le speranze, ha fatto una scoperta gradita tornando in possesso dell’astuccio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Álvaro González aveva perso la speranza di ritrovare il portafoglio smarrito da un po' di tempo. Lo spagnolo gioca in Arabia Saudita da un paio di anni: fino all'estate scorsa era stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nell'Al-Nassr adesso gioca nell'Al-Qadsiah. Otto mesi fa si accorse che aveva perso tutto: documenti, carte di credito, patente di guida e altri effetti personali oltre ai soldi.

Una bella grana, considerata la trafila burocratica che lo attendeva per compiere le operazioni necessarie a mettere in sicurezza i propri conti, denunciare l'accaduto e fare daccapo gli atti strettamente personali. Lanciò un appello sui social come richiesta estrema di aiuto, purtroppo non ebbe notizie positive.

Imprecò per il dispiacere ma se ne fece una ragione. Gli impegni di campo, tra allenamenti e partite si aggiunsero alle faccende quotidiane aiutandolo, poco alla volta, a dimenticare quella disavventura. Almeno fino a quando, pochi giorni fa, per una strana combinazione della sorte non riceve una gradita sorpresa: torna in possesso dell'astuccio. Lo riconosce, è proprio il suo: colore nero, modello semplice che presenta un motivo a quadretti che ne caratterizza il design.

Ci troverà ancora qualcosa? È la prima cosa a cui pensa. Si dà anche una risposta ma è quella sbagliata. Resta molto stupito da quel che ritrova all'interno del portamonete: esattamente quel che conteneva prima che lo perdesse. Gli stessi soldi, gli stessi documenti, le stesse schede, le stesse carte di credito e la licenza per guidare che tanta pena gli avevano dato per la consapevolezza che, quando capitano cose del genere, puoi solo armarti di santa pazienza per venire a capo della situazione.

"Incredibile!". Non riesce a dire altro. E per la contentezza Gonzalez decide di registrare un video per raccontare la sua storia a lieto fine. È seduto all'interno della sua vettura e si filma mentre mostra, stupito, il portafoglio che credeva non avrebbe più rivisto. Lo prende tra le mani, lo apre, mostra anche le sue iniziali (A e G) che sono stampate all'interno poi dà voce alla meraviglia facendo notare che era ‘intatto': nulla mancava, tutto era nelle stesse tasche né c'era alcun graffio.

"Ho mandato un messaggio sui social dicendo che avevo perso il portafoglio in Arabia Saudita – le parole del giocatore iberico -. Otto mesi dopo l'ho recuperato con tutto dentro. Soldi, carte… È sorprendente. Questo non succede a tutti".

González, oggi 34enne, ha iniziato la carriera nel lontano 2009 quando passò dalle giovanili del Racing al Rayo Cantabria. Real Saragozza, Espanyol, Villarreal e Marsiglia le squadre di cui ha vestito la maglia fino all'estate del 2022, quando ha deciso di cambiare vita e trasferirsi in Arabia Saudita. E non gli è andata affatto male.