La notizia dell'operazione al cervello di Diego Armando Maradona ha travolto l'Argentina e il mondo del calcio ma le condizioni di salute dell'ex Pibe de Oro non lasciavano trapelare niente di buono già nelle scorse ore. A parlare dell'intervento a cui verrà sottoposto l'ex calciatore del Napoli è Leopoldo Luque, suo medico personale, che ha confermato l'intervento chirurgico dopo le analisi effettuate oggi: "Abbiamo fatto una TAC un mese fa ed era tutto assolutamente normale. Abbiamo deciso di ripetere gli studi e abbiamo osservato che ha un ematoma subdurale. È lucido, capisce e concorda con l'intervento. È molto calmo".

Il medico personale dell'ex fuoriclasse, che qualche giorno fa ha compiuto sessant'anni, ha parlato davanti al Sanatorio Ipensa de La Plata e ha svelato altri particolari: "È un intervento di routine. La maggior parte dei pazienti che hanno questi ematomi tendono ad essere anziani e a rischio. Il quadro clinico non è cambiato, Diego rimane lo stesso, continua con la stessa condizione clinica che presentava in precedenza ma con una causa più specifica. Non sono riuscito a dare i dati in modo chiaro perché non tutti gli studi sono disponibili".

Queste notizie arrivano dopo che a mezzogiorno si era parlato di un miglioramento delle condizioni di Dieguito e di possibili dimissioni dall'ospedale. Inoltre Luque non ha specificato se Diego ha ricevuto una botta alla testa, che avrebbe potuto causare l'ematoma, oppure no e che Maradona non ricorda assolutamente situazioni simili: "Questi colpi sono impercettibili. È una cosa piuttosto comune. Non tutti riescono a ricordarli".

Quello che sembrava essere un ricovero per anemia e depressione alla fine si è rivelato tutt'altro: nelle prossime ore El Diez dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico al cervello. Tifosi di tutte le squadra, e in particolare del Gimnasia de La Plata, si sono ritrovati al Sanatorio Ipensa de La Plata per dare il loro sostegno al loro idolo appendendo bandiere e lasciando lettere.