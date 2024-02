Manolas si presenta a sorpresa ai tifosi della Salernitana: appare nell’allenamento a porte aperte Kostas Manolas ha ricevuto un’accoglienza da brividi all’Arechi davanti ai suoi nuovi tifosi della Salernitana. Il difensore greco è apparso a sorpresa nella seduta d’allenamento odierna a porte aperte della squadra di Pippo Inzaghi alla vigilia della sfida fondamentale per la salvezza contro l’Empoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kostas Manolas si presenta ai suoi nuovi tifosi della Salernitana dopo l'accordo trovato con Walter Sabatini per rinforzare la difesa di Pippo Inzaghi. L'ex difensore di Roma e Napoli è arrivato oggi in città per visite mediche e firma sul contratto con i granata fino a fine stagione con opzione per la prossima in caso di salvezza. Manolas arriva da svincolato in Campania e formerà una coppia di centrali con Jerome Boateng a dir poco importante, soprattutto d'esperienza. Con loro anche Pellegrino in prestito dal Milan che ha già ben figurato all'esordio contro il Torino.

Il greco ha voluto subito prendere parte agli allenamenti a porte aperte all'Arechi che la società ha fortemente voluto. Manolas ha osservato da bordo campo i suoi nuovi compagni svolgere la rifinitura e poi si è recato sotto la Curva Sud Siberiano per farsi conoscere e salutare il suo nuovo pubblico. Accoglienza da brividi davanti a circa 2000 sostenitori granata giunti alle 15 sulle gradinate dell'Arechi per incoraggiare la squadra in vista della fondamentale sfida salvezza casalinga di domani contro l'Empoli dell'ex Davide Nicola.

Manolas è stato convinto dall'offerta di Walter Sabatini con cui aveva già avuto modo di lavorare alla Roma e si ritroverà in squadra un altro ex compagno di squadra in giallorosso come Federico Fazio. Di certo la Salernitana dovrà capire come far coesistere tutti questi centrali di difesa di grande esperienza. La sensazione è che si alterneranno molto anche a seconda della condizione fisica da valutare partita dopo partita. Manolas è comunque un segnale importante di quanto la Salernitana voglia assolutamente lottare fino all'ultimo per salvarsi.

Il giocatore ha sfilato sotto la curva granata che con cori e fumogeni l'ha accolto con grandissimo entusiasmo. Dopo la firma sul contratto il giocatore sicuramente sosterrà qualche piccola seduta individuale e poi domani sera tornerà all'Arechi per assistere alla partita contro l'Empoli dei suoi compagni prima di essere a disposizione di Inzaghi dopo il triplice fischio. Manolas era stato conteso a lungo anche dal Verona tant'è che la Salernitana si era andata di corsa a coprire per ingaggiare un altro svincolato come Mustafi. Ma poi Manolas ha scelto proprio i granata.