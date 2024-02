La Salernitana piazza il colpo Manolas: no di Mustafi, Sabatini convince l’ex Roma e Napoli La Salernitana mette a segno il colpo Kostas Manolas dagli svincolati. L’ex Roma e Napoli è atteso domani in città per le visite mediche e la firma. Dopo il no di Mustafi, poco convinto della destinazione, Sabatini ha riallacciato i contatti col difensore greco fino a chiudere l’accordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Sembrava tutto fatto per Mustafi e invece la Salernitana ha clamorosamente riaperto la pista Kostas Manolas convincendo il difensore greco a firmare con il club granata. Un colpo sensazionale per Walter Sabatini che consegna a Pippo Inzaghi un altro giocatore di grande esperienza per la retroguardia dopo l'arrivo di Jerome Boateng. Il difensore ex Roma e Napoli, arriverà domani arriva in città dopo essere rimasto svincolato lo scorso 16 gennaio e aver risolto il contratto che lo legava agli emiratini dello Sharijah.

Il giocatore, classe 1991, firmerà un accordo di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Un contratto che si dovrebbe aggirare intorno a cifre importanti con un bonus enorme nel caso in cui gli uomini di Inzaghi riuscissero a evitare la retrocessione. Da capire la condizione fisica del giocatore che sicuramente sarà diversa rispetto a quella di Boateng dato che l'addio di Manolas al suo precedente club è arrivato solo nel mese di gennaio inoltrato. Sabatini è riuscito a superare anche la concorrenza del Verona.

Manolas durante l'esperienza all'Olympiacos.

Tra la serata di ieri e la giornata odierna si pensava che fosse Mustafi il giocatore pronto a completare il reparto difensivo dei granata. A seguito degli infortuni di Gyomber, Fazio e Pasalidis si pensava che proprio l'ex campione del mondo 2014 con la Germania potesse essere l'uomo giusto da affiancare a Pellegrino e Boateng e invece l'accordo alla fine è saltato. Ecco perché poi Sabatini è tornato sulla pista Manolas accontentando, evidentemente, il giocatore superando i problemi che avevano bloccato l'affare giorni fa.

Manolas sicuramente non sarà a disposizione di Inzaghi per la delicatissima e già decisiva sfida contro l'Empoli di venerdì sera all'Arechi in un autentico scontro diretto salvezza. Più probabile che l'esordio di Manolas, una volta effettuate le visite mediche nella giornata ed essere ufficializzato, arriverà nel turno successivo quando la Salernitana sarà impegnata al Meazza contro l'Inter prima della classe. Quello di Manolas alla Salernitana è l'ennesimo segnale di quanto Sabatini, Iervolino e l'ambiente vogliano a tutti i costi un'altra impresa salvezza.