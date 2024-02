Salernitana scatenata, il mercato non è finito: Sabatini stringe per un altro ex campione del mondo La Salernitana non ha ancora chiuso il suo mercato. Walter Sabatini sta provando a portare a Pippo Inzaghi un altro ex campione del mondo facendo un tentativo disperato in extremis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo Jerome Boateng la Salernitana sta provando a chiudere un altro colpo dal mercato degli svincolati: Shkodran Mustafi. Il difensore centrale tedesco, campione del mondo con la Germania nel 2014 proprio come l'ex Bayern Monaco, è nella lista degli svincolati dopo l'ultima esperienza vissuta in Spagna al Levante. Un nome nuovo dopo che Walter Sabatini da diverso tempo aveva cercato di sondare il terreno e convincere Kostas Manolas a firmare. Evidentemente per il greco sono emerse dei problemi e per questo il direttore granata ha optato per Mustafi.

Il difensore tedesco sarebbe anche già pronto per sottoporsi alle visite mediche ma sta cercando di capire con la famiglia quale decisione prendere. La Salernitana avrebbe proposto al giocatore lo stesso contratto offerto a Manolas con scadenza al 30 giugno 2024 e opzione di rinnovo in caso di salvezza. Una soluzione, quella di Mustafi, resa necessaria per via dei tanti infortuni in difesa che la squadra di Pippo Inzaghi ha subito fino a questo momento. Da Fazio a Gyomber fino all'ultimo arrivato Pasalidis out per un problema alla spalle nell'esordio contro il Torino.

Mustafi con la maglia del Levante.

Mustafi sicuramente rappresenta un profilo d'esperienza che al fianco di Jerome Boateng darebbe al reparto sicuramente maggiore compattezza e solidità. In passato nella sua carriera ha giocato con le maglie di Valencia, Arsenal e Schalke 04, vincendo anche due Community Shield e due FA Cup proprio con i Gunners. Il Mondiale vinto con la Germania in Brasile nel 2014, quando Mustafi era parte integrante della rosa tedesca è stata però sicuramente la più grande soddisfazione della sua carriera.

Sabatini con il suo eventuale ingaggio chiuderebbe un cerchio per quanto riguarda il mercato in entrata. Il prossimo turno di campionato potrebbe essere già decisivo per la salvezza della Salernitana che sfiderà venerdì sera all'Arechi l'Empoli dell'ex Davide Nicola, protagonista proprio della miracolosa salvezza granata nel 2022. Per l'occasione la società ha previsto l'ultimo allenamento della settimana, quello di giovedì all'Arechi, a porte aperte per i tifosi affinché tutti possano supportare la squadra in vista di questa battaglia.