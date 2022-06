Mané mette a rischio la carriera per giocare su un campo improponibile: lo fa per la sua gente Le immagini di Sadio Mané impegnato su un campo improponibile in Africa hanno fatto il giro del mondo. L’attaccante che potrebbe trasferirsi dal Liverpool al Bayern lo ha fatto per la sua gente.

A cura di Marco Beltrami

Sadio Mané è un campione vero, a tutto tondo. A completare il giocatore formidabile in possesso di doti tecniche assai importanti, c'è l'aspetto umano. Il 30enne attaccante del Liverpool, al centro nelle ultime ore di un tormentone di mercato relativo al possibile trasferimento al Bayern Monaco, ha dimostrato in più di un'occasione un'eccezionale sensibilità e generosità. Nonostante la fama, la popolarità, il successo e soprattutto i guadagni, Sadio non ha mai smesso di pensare alla sua terra, e a chi non ha avuto la sua stessa fortuna. Per questo in Senegal, il calciatore è considerato un vero e proprio idolo, e ogni volta che torna a casa gli viene riservata un'accoglienza eccezionale.

Così è stato negli ultimi giorni, con Mané che dopo la finale di Champions e quella che probabilmente potrebbe essere l'ultima sfida disputata con la casacca del Liverpool, è tornato nella sua città Bambali in Senegal. Un'occasione per celebrare anche il successo in Coppa d'Africa, con il 30enne che ha nuovamente festeggiato la vittoria con la sua nazionale dello scorso febbraio, al fianco della sua gente. Gente che ha aiutato spesso e volentieri, attraverso donazioni, investimenti mirati e anche mettendosi semplicemente a disposizione per ogni tipo di evento che potesse regalare un sorriso e un momento di felicità ai suoi connazionali soprattutto ai più piccoli.

D'altronde non c'è da stupirsi, se si pensa a quelle dichiarazioni di qualche anno fa che fecero il giro del mondo: "Non ho alcun bisogno di macchine extra-lusso, di case incredibili o di spendere i miei soldi in cose non mi servono. Preferisco condividere con la mia gente un po’ della fortuna che la vita mi ha dato". Insomma Sadio Mané è sempre pronto a dare l'esempio, e oltre al corteo automobilistico per le strade di Bambali con il trofeo, e le innumerevoli foto, dediche e autografi, si è spinto oltre. La stella del calcio africano ha deciso di partecipare ad una partita molto particolare, con parenti e amici.

Così Sadio ha voluto realizzare il sogno di chi gli vuole bene, condividendo con loro il campo sotto gli occhi di tanti tifosi curiosi. Il tutto anche a rischio della propria incolumità: Mané infatti è sceso in campo su un terreno di gioco in condizioni pessime, senza erbetta, ma con il fango che è stato reso ancor più pericoloso dalla pioggia torrenziale. Le immagini delle condizioni in cui si è giocato, che sono circolate sui social, hanno evidenziato le difficoltà di muoversi tra pozzanghere, buche e terreno ovviamente sconnesso.

Senza poi escludere ovviamente anche il fastidio di ritrovarsi praticamente zuppi e sporchi di fango dalla testa ai piedi. Mané però, visibilmente in difficoltà, non ha fatto una piega e ha giocato come se nulla fosse nonostante il rischio concreto di un infortunio. In quanti lo avrebbero fatto? E pensare che l'attaccante sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera, con la possibilità alla luce anche dell'età non più giovanissima di firmare l'ultimo contratto importante (quello appunto con il Bayern). Una situazione che dunque spingerebbe un giocatore come lui alla massima cautela, con l'obbligo di non correre il minimo rischio per la sua incolumità, soprattutto lontano dall'attività professionistica. E invece Mané ancora una volta ha messo la sua gente al primo posto. Tutto per regalare un sorriso e una soddisfazione alla sua gente, una cosa che per lui vale più di mille trofei.