Il Liverpool è esagerato, spesa folle per Darwin Nunez: Mané ora può partire Il Liverpool è disposto a tutto pur di prendersi Darwin Nunez dal Benfica. I Reds avrebbero trovato l’accordo per una cifra esagerata da versare nelle casse dei portoghesi. Ora Mané può davvero lasciare la Premier e approdare al Bayern.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le ultime dichiarazioni di Sadio Mané poco prima della finale di Champions poi persa dalla squadra di Klopp contro il Real Madrid non avevano lasciato dubbi sul futuro del giocatore al Liverpool. Il senegalese, parte integrante dell'attacco dei Reds che ha fatto le fortune degli inglesi in questi anni con Salah e Firmino, sarebbe ormai pronto ad andare via per intraprendere una nuova avventura. Il suo nome è infatti da tempo accostato al Bayern Monaco che avrebbe individuato proprio Mané come sostituto di Robert Lewandowski che ha pubblicamente annunciato il suo addio ai bavaresi. Dubbi anche sulla permanenza di Salah che però ha fatto sapere che onorerà il suo ultimo anno di contratto al Liverpool prima di prendere qualsiasi altra decisione sul suo futuro a giugno 2023.

Sullo sfondo si profila un addio anche per l'egiziano. Motivo per cui, senza dimenticare che anche Origi andrà via, il tecnico tedesco potrebbe presto trovarsi con il solo Firmino davanti obbligando il club a fare delle scelte di mercato immediate. Il primo nome è stato subito quello di Darwin Nunez che già in Champions League aveva incantato il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale ad Anfield contro il Benfica quando nel 3-3 finale mise a segno la terza rete che comunque non valse ai portoghesi il passaggio del turno. L'uruguaiano, classe 1999, a 22 anni si è già fatto conoscere in Europa distinguendosi come capocannoniere del massimo campionato nazionale. Secondo ‘A Bola' nelle ultime ore il Liverpool avrebbe ormai chiuso l'acquisto del giocatore per una cifra pari a 100 milioni di euro totali.

Il quotidiano portoghese fa sapere come nel corso di un incontro tra Reds e Benfica, a Lisbona, per definire tutti i dettagli dell'operazione, sarebbe stata pattuita la cifra di 75 milioni di euro fissi che gli inglesi pagheranno al Benfica, 25 milioni di euro di bonus e un contratto di 5 anni per il calciatore. I 100 milioni totali saranno basati proprio sulla durata dell'accordo: basterà infatti che Nunez giochi 60 partite nei suoi 5 anni con il Liverpool, cosa abbastanza probabile che possa accadere. Il giocatore avrebbe lasciato ieri il ritiro dell'Uruguay e nelle prossime ore dovrebbe già sottoporsi alle visite mediche. Nunez è sbarcato a Lisbona nell'estate del 2020 dall'Almeria (seconda divisione spagnola) con l'etichetta del giocatore più costoso della storia del Benfica: 24 milioni di euro. Dopo un primo anno di transizione è poi esploso proprio nel corso dell'ultima annata facendosi subito notare: il Liverpool adesso è la grande occasione della sua carriera.