Roberto Mancini non ha nascosto l'entusiasmo per la vittoria dell'Italia contro il Galles nell'ultima gara della fase a gironi degli Europei. Gli azzurri hanno conquistato il pass degli ottavi di finale da primi nel gruppo D. Il gol di Pessina ha proiettato l'Italia a Londra dove la nazionale, sabato 26 giugno alle 21, affronterà una tra Austria e Ucraina. Il Ct azzurro ha esaltato il gruppo che ha dimostrato ancora una volta grande entusiasmo e un ritmo assolutamente invidiabile alle altre pretendenti al titolo. "Tutti i ragazzi che hanno giocato l'hanno fatto bene e sono stati veramente straordinari – ha detto ai microfoni di Sky il Ct azzurro – Non era facile con questo caldo".

Mancini ha anche eguagliato il record di Pozzo restando imbattuto per 30 partite con l'Italia. Un primato che Mancini gradisce ma con grande rispetto: "Mi fa piacere ma Pozzo ha anche vinto trofei molto più importante delle 30 partite". Il commissario tecnico azzurro ha potuto anche testare altri giocatori (ben 8 cambi rispetto agli 11 scesi in campo contro la Svizzera) che adesso lo metteranno seriamente in difficoltà nel prosieguo di questi Europei. "Avremmo cambiato qualcosa anche se la partita fosse stata decisiva – ha ribadito il Ct a tal proposito – perché avevamo bisogno di forze fresche e di far giocare tutti"

Mancini agli ottavi di finale dovrà sicuramente fare a meno di Giorgio Chiellini che si è infortunato nel corso del match contro gli elvetici. Acerbi o forse anche Bastoni, potrebbero sostituire il forte difensore della Juventus nel prossimo impegno degli azzurri. Il centrale dell'Inter si è impegnato molto per cercare di mettere in difficoltà Mancini e sperare in una maglia da titolare anche agli ottavi:

"Sarà un dispiacere lasciarli fuori – ha detto Mancini a proposito delle rotazioni nei confronti di quei giocatori che adesso sono un gradino sotto gli 11 titolari azzurri – Ma è meglio poter contare sui tutti i giocatori". Una battuta su Chiesa che è stato grande protagonista contro il Galles con le sue accelerazioni: "Chiesa a destra sempre? Anche quando ha giocato da noi da giovane ha sempre giocato a destra e si è sempre espresso al massimo – ha concluso Mancini nel suo intervento – Se a volte tendiamo a cambiare è per mettere più in difficoltà gli avversari".