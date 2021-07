Domenica sera a Wembley non sarà solo l'Italia intera a scendere in campo virtualmente al fianco della Nazionale di Mancini contro l'Inghilterra nell'attesissima finale degli Europei. A sostegno degli azzurri a quanto pare ci sarà mezza Europa e anche tantissimi scozzesi, come confermato dalla prima pagina del quotidiano The National. Il giornale che sostiene "una Scozia indipendente", si è schierato apertamente dalla parte degli azzurri e lo ha fatto in un modo molto particolare, con un Roberto Mancini versione "Braveheart".

Più che "libertà", la speranza è che Roberto Mancini al termine di Italia-Inghilterra possa urlare "Vittoria". In Scozia il ct della nazionale azzurra che domenica sera si giocherà il titolo europeo contro la squadra di Southgate, è diventato l'eroe nazionale scozzese William Wallace, le gesta del quale sono diventate poi ulteriormente celebri grazie anche alla trasposizione cinematografica di Mel Gibson che ne ha fatto il protagonista del celebre film Braveheart – Cuore impavido. Nella copertina di The National infatti, oltre a campeggiare un riferimento alla bandiera italiana, ecco in primo piano un fotomontaggio con Mancini nei panni del protagonista della fortunata pellicola, pronto a guidare i suoi uomini all'impresa.

Il film di Mel Gibson, è ispirato al poema The Wallas e celebra le imprese di William Wallace passato poi alla storia come Braveheart. Quest'ultimo nella Scozia di fine 1200 guidò un'insurrezione contro Edoardo I d'Inghilterra che in precedenza aveva imprigionato il re scozzese. Wallace a capo di 30 uomini riuscì a seminare il panico in Inghilterra, diventando "guardiano del regno", e lottando per tutta la sua giovane vita per il suo Paese. Nel 1305, fu processato e giustiziato, diventando però per sempre un'icona scozzese.

E la speranza del The National e di tantissimi scozzesi è che Mancini possa guidare al successo l'Italia contro l'Inghilterra nella bolgia di Wembley. A tal proposito il titolo scelto per accompagnare la foto del ct versione Braveheart parla chiaro: "Salvaci Roberto, tu sei la nostra ultima speranza, non possiamo sopportare altri 55 anni di esaltazione per un titolo". Il riferimento è alla vittoria del Mondiale del 1966 dell'Inghilterra, che a quanto pare gli scozzesi non hanno ancora digerito.