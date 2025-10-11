Mancini confessa il suo desiderio più grande: “Speravo di tornare in Nazionale dopo Spalletti”

Era il 13 agosto del 2023 quando Roberto Mancini decise di rassegnare le proprie dimissioni da CT dell'Italia. Una scelta improvvisa da parte dell'allenatore che aveva conquistato con gli azzurri gli Europei 20-21. Poco dopo Mancini fu annunciato come nuovo CT dell'Arabia Saudita prima di chiudere anzitempo quest'incarico solo un anno dopo col divorzio ufficiale di ottobre 2024. Nel mezzo il rammarico da parte del CT di aver forse agito troppo d'impulso lasciando l'Italia con troppa fretta.

Mancini questo l'ha dichiarato pubblicamente oggi dal palco del “Festival dello Sport” di Trento spiegando che gli sarebbe piaciuto tornare sulla panchina della Nazionale azzurra e guidarla magari a quei Mondiali che anche lui non è riuscito a centrare nel 2022 a seguito dei famosi playoff persi contro la Macedonia: "La più grande delusione della mia vita". Una delusione che però oggi si sarebbe tramutata in riscatto se solo qualcuno in Federazione avesse pensato ancora a lui: “Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile".

Mancini sulla panchina della Nazionale Italiana.

La Federazione però poi ha pensato di affidare questo incarico a Gattuso il quale avrà il difficilissimo compito di guidare l'Italia ai prossimi Mondiali nonostante il primo posto per l'accesso diretto al torneo sia ormai quasi impossibile da raggiungere. Meglio concentrarsi già da adesso ai playoff senza perdere però mai la speranza. "Questa Nazionale sta migliorando, i giocatori stanno facendo esperienza – ha detto a tal proposito Mancini -. È una buona Nazionale. Sono felice per Gattuso: mi sta simpatico ed è nel posto più bello per fare l’allenatore. Ai Mondiali ci andiamo”.

Sul suo futuro però ha le idee chiarissime Mancini. “Ho voglia di tornare in panchina – spiega -. Ci sono delle situazioni in essere, anche se subentrare in corsa significa che la squadra ha dei problemi. Però l'ho già fatto, non sarebbe un problema". C'è solo una cosa certa nel futuro di Mancini che lo stesso ex CT azzurro ha certificato: "Un ritorno alla Sampdoria? Finirò la carriera alla Samp. Fa dispiacere vederla in questa situazione".